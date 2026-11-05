Hà Nội phát huy sức mạnh toàn dân, giữ vững an ninh Tổ quốc từ cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa và Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Hồng Ky chủ trì hội nghị.

Phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

10 năm qua, Chương trình phối hợp giữa Công an thành phố Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên đã góp phần đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đi vào chiều sâu, củng cố thế trận an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Các lực lượng đã tổ chức 10.130 lượt tuyên truyền diện rộng, hơn 900 buổi tuyên truyền lưu động, tập trung vào phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và những vấn đề thiết thực trong đời sống.

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Hồng Ky phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phương thức tuyên truyền từng bước đổi mới theo hướng vận động, đối thoại, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, tự quản và cung cấp thông tin. Phát huy vai trò gần dân, sát dân, MTTQ và các tổ chức thành viên đã đưa chủ trương thành hành động cụ thể của hội viên, đoàn viên và từng gia đình, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm công dân trong giữ gìn an ninh, trật tự.

Hiệu quả phối hợp được thể hiện bằng những kết quả cụ thể. Giai đoạn 2016-2026, nhân dân cung cấp gần 450.000 tin liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó khoảng 44.000 tin về an ninh chính trị, 312.000 tin về tội phạm và 35.000 tin về tệ nạn xã hội, hỗ trợ lực lượng Công an nắm tình hình, điều tra, khám phá nhiều vụ án...

Từ phát hiện, phản ánh đến trực tiếp tham gia tuần tra, giữ gìn an ninh, trật tự, người dân ngày càng thể hiện rõ vai trò chủ thể trong phong trào.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phong trào còn được cụ thể hóa bằng các mô hình tự quản phù hợp từng địa bàn. Toàn thành phố từng xây dựng 162 mô hình, nhóm mô hình với 8.954 điểm hồ sơ, trong đó 138 mô hình, nhóm mô hình được xây dựng mới. Trước yêu cầu sắp xếp tổ chức và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thành phố rà soát, thanh loại 59 mô hình, nhóm mô hình với 8.231 điểm hồ sơ không còn phù hợp.

Hiện thành phố duy trì 86 mô hình, nhóm mô hình với 618 điểm hồ sơ; 7 mô hình được Bộ Công an thông báo học tập kinh nghiệm trên toàn quốc.

Tại hội nghị, đại diện Công an phường Cửa Nam, xã Bát Tràng, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Hồ và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ứng Hòa đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm phối hợp giữa MTTQ với lực lượng Công an cùng cấp trong xây dựng phong trào tại địa bàn dân cư. Qua đó làm rõ kinh nghiệm phát huy vai trò của hệ thống Mặt trận, tổ chức thành viên và người dân trong tuyên truyền, vận động, xây dựng mô hình tự quản, nắm bắt tình hình và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Mặt trận là cầu nối xây dựng thế trận an ninh từ cơ sở

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Hồng Ky khẳng định, 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn Thủ đô phát triển ngày càng sâu rộng, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp đặc điểm từng địa bàn, khu dân cư.

Trong những kết quả đó, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, là lực lượng quan trọng trong tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: PV

Với lợi thế gần dân, hiểu dân, Ban Công tác Mặt trận còn tích cực phối hợp với tổ hòa giải, tổ dân phố, các chi hội đoàn thể và lực lượng Công an nắm bắt tình hình, giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Nhiều mô hình tự quản được xây dựng, duy trì và nhân rộng như “Tổ liên gia tự quản”, “Khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự”, “Dòng họ tự quản”, “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”...

Thông qua các mô hình, nhiều vụ việc được phát hiện, hòa giải, giải quyết kịp thời; người có quá khứ vi phạm pháp luật được quan tâm giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó, góp phần phòng ngừa tội phạm, hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp, giữ vững ổn định tại địa bàn dân cư.

Cùng với đó, các Ban Công tác Mặt trận quan tâm phát huy dân chủ ở cơ sở, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phản ánh kiến nghị về an sinh xã hội, quản lý địa bàn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo đảm an ninh, trật tự. Hoạt động này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: PV

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Ky, thực tiễn cho thấy, ở đâu Mặt trận hoạt động hiệu quả, cán bộ cơ sở tâm huyết, trách nhiệm, gần dân, sát dân thì ở đó khối đại đoàn kết được củng cố, sự đồng thuận trong nhân dân tăng cường, an ninh, trật tự được giữ vững.

Để phong trào tiếp tục phát triển, đồng chí Nguyễn Hồng Ky đề nghị các cấp, ngành tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; xác định xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó nhân dân là chủ thể, là nền tảng và nguồn sức mạnh quyết định.

Công an thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp theo hướng rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, địa bàn và kết quả; gắn phong trào với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh và khu dân cư đoàn kết, an toàn.

Đối với Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, cần chủ động phối hợp với Công an cấp xã, tổ dân phố và các đoàn thể nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, không để vụ việc nhỏ tích tụ thành điểm nóng.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, củng cố, nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả, khắc phục tình trạng hình thức; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, đa dạng hóa kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh của nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: PV

Việc phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của người dân cũng cần được chú trọng. Chính quyền, cơ quan chức năng tăng cường đối thoại, công khai, minh bạch, qua đó củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, lực lượng Công an với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Hồng Ky tặng Giấy khen của Công an thành phố cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: PV

Ghi nhận những đóng góp trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2016-2026, 31 tập thể, 80 cá nhân tiêu biểu đã được biểu dương, tôn vinh. Tại hội nghị, 15 tập thể, cá nhân tiêu biểu được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; 7 cá nhân tiêu biểu được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; 7 cá nhân tiêu biểu được tặng Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.