Hà Nội phát huy sức mạnh của cả hệ thống, tạo đà tăng tốc phát triển

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị

Theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội, 9 tháng đầu năm 2026, hệ thống chính trị thành phố quán triệt sâu sắc chủ đề hành động “Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững”, phát huy tinh thần “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nhận diện; kịp thời triển khai các kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho Thủ đô và các nghị quyết chiến lược của Trung ương.

Trên nền tảng khung thể chế, 3 trụ cột chiến lược, thành phố tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm với một tâm thế mới, tư duy quản trị mới hướng tới hành động cụ thể, hiệu quả hơn của các cấp, các ngành.

Để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ chế phối hợp giữa 4 trục: Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục được duy trì, nâng cao hiệu quả. Các cuộc giao ban định kỳ gắn với theo dõi, kiểm đếm tiến độ, kịp thời nhận diện và tháo gỡ những nhiệm vụ chậm, khó, phức tạp, liên ngành, liên cấp.

Việc từng bước kết nối các nền tảng dùng chung, dữ liệu và hệ thống báo cáo phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành góp phần tăng tính liên thông, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và sản phẩm của từng cơ quan, đơn vị.

Thành phố Hà Nội phát huy tinh thần “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”. Ảnh: Phạm Hùng

Trong đó, cấp ủy các cấp tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, tập trung cụ thể hóa 4 cam kết của Đảng bộ thành phố Hà Nội tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng “đi đầu đổi mới phương thức lãnh đạo; thử nghiệm có kiểm soát các mô hình mới; chịu trách nhiệm chính trị về kết quả thực hiện; phấn đấu trở thành hình mẫu về Đảng cầm quyền hiện đại, liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển”.

Hoạt động của HĐND các cấp tiếp tục được đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng quyết nghị, giám sát và trách nhiệm giải trình. Trong 9 tháng của năm, HĐND thành phố tổ chức 8 kỳ họp, ban hành 156 nghị quyết. Riêng quý III, kỳ họp thường kỳ thứ 5 thông qua 34 nghị quyết thuộc 5 lĩnh vực; đồng thời, tổ chức chất vấn về những vấn đề dân sinh được cử tri, nhân dân quan tâm như an toàn thực phẩm, bữa ăn bán trú và úng ngập đô thị.

Kỳ họp chuyên đề thứ 6 xem xét, quyết nghị 5 nghị quyết liên quan kiện toàn tổ chức bộ máy, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và một số công trình, dự án trọng điểm, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Thành ủy và xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Đối với UBND các cấp, trên tinh thần “đổi mới trong tư duy, quyết liệt trong hành động”, phương thức điều hành chuyển từ quản lý công việc sang quản trị theo mục tiêu, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Các kịch bản tăng trưởng được cập nhật, phân rõ thành nhiệm vụ cụ thể theo ngành, lĩnh vực, địa bàn, dự án và doanh nghiệp.

Các dự án cầu vượt sông Hồng đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hoàn thành trong năm 2027. Ảnh: Phạm Hùng

Nguyên tắc “quản trị bằng mục tiêu, điều hành bằng số liệu, đánh giá bằng kết quả và kiểm soát bằng sản phẩm đầu ra” được cụ thể hóa trong công tác chỉ đạo, điều hành, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng bám sát cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và vận động nhân dân tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Chương trình “Tháng nghe dân nói” gắn với hội nghị đại biểu nhân dân được triển khai tại 100% thôn, tổ dân phố và xã, phường, thu hút hơn 600 nghìn đại biểu, ghi nhận gần 26 nghìn ý kiến; tổ chức 301 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, tiếp nhận 2.048 ý kiến, trong đó, 1.924 ý kiến được trả lời trực tiếp.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động tiếp tục được đổi mới theo hướng lấy địa bàn dân cư làm trọng tâm, gắn việc huy động sức dân, nguồn lực xã hội và phát huy vai trò tự quản của cộng đồng với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng

Tư duy đổi mới được thể hiện rõ trong việc chủ động khai thác các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội mà Đảng, Nhà nước dành cho Hà Nội. Thành phố mạnh dạn triển khai những mô hình, cách làm mới như thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, xây dựng vùng phát thải thấp, mô hình tăng trưởng mới, tiên phong ứng dụng chuyển đổi số với mô hình Đảng viên số, Chi bộ số và các mô hình quản trị trên nền tảng số.

Công tác cải cách hành chính hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ảnh L.Thắm

Thành phố từng bước định hình mô hình “Đảng bộ số - Chính quyền kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Xã hội đồng thuận” và xây dựng “thương hiệu” Hà Nội tiên phong, dẫn dắt, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đi đầu thực hiện những chủ trương mới, nhiệm vụ khó, việc chưa có tiền lệ.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. GRDP quý III-2026 ước tăng 10,02% so với cùng kỳ, là mức tăng cao nhất trong các quý; tính chung 9 tháng tăng 8,85%, cao hơn mức 7,92% của cùng kỳ năm 2025.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 566.680 tỷ đồng, bằng 87,2% dự toán, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Thành phố thu hút 4,07 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 5,9%; trong đó, lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ đạt khoảng 2,24 tỷ USD, chiếm hơn 50% tổng vốn. Có 25.562 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 499.872 tỷ đồng…

Đầu tư công tiếp tục được xác định là động lực trực tiếp, dẫn dắt và kích hoạt đầu tư toàn xã hội. Trong 9 tháng, giải ngân đầu tư công đạt 115.574 tỷ đồng, bằng 96,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 69,91% kế hoạch thành phố giao, không bao gồm tiết kiệm 5% chi đầu tư ngân sách.

Công tác điều hành vốn được gắn với tiến độ thực hiện, khả năng hấp thụ vốn và trách nhiệm của chủ đầu tư; đồng thời, thành phố đẩy mạnh thu hút nguồn lực ngoài ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp.

Một dấu ấn quan trọng là thành phố cụ thể hóa đồng bộ ba trụ cột chiến lược, gồm Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 29-4-2026, cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/TW thành 18 chỉ tiêu, 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 105 nhiệm vụ. Thành phố đồng thời xây dựng hệ thống văn bản triển khai Luật Thủ đô năm 2026, tạo cơ sở đưa các cơ chế, chính sách đặc thù vào thực tiễn.

Đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, thành phố đã phê duyệt quy hoạch và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, xác lập cấu trúc phát triển theo mô hình 9 cực - 9 trục - 9 động lực.

Hà Nội phát huy hiệu quả thể chế mới, đẩy nhanh hạ tầng, chuyển đổi số và nâng cao năng lực bộ máy chính quyền hai cấp. Ảnh: P.H

Cùng với hoàn thiện thể chế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từng bước trở thành động lực phát triển mới theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị. Thành phố đã công bố 30 bài toán lớn, vận hành Sàn Giao dịch công nghệ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo, triển khai Quỹ đầu tư mạo hiểm và các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

17/17 sở, ngành tham gia mở dữ liệu với 93/93 bộ dữ liệu. Nền tảng iHanoi có hơn 6,2 triệu tài khoản định danh. HanoiWork được triển khai tại 183 cơ quan với khoảng 84 nghìn tài khoản.

Thành phố tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn lớn theo tinh thần hành động khẩn cấp, không để các tồn tại kéo dài, phức tạp thêm; triển khai 84 dự án hạ tầng chiến lược với tổng quy mô khoảng 330.458 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện thủ tục và tổ chức thi công được chỉ đạo đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.

Thành phố đã hoàn thành giải phóng mặt bằng theo thiết kế ban đầu đối với 7 cầu qua sông Hồng và 11 dự án đường giao thông trọng điểm. Tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã thông xe kỹ thuật; dự án thành phần 2.1 đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đạt khoảng 90% khối lượng…

Phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng của năm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục như: Một số động lực tăng trưởng mới chưa phát huy đầy đủ hiệu quả; năng lực tổ chức thực hiện của chính quyền cơ sở còn có sự chênh lệch giữa các địa bàn; quá trình chuyển hóa các nguồn lực đầu tư thành tăng trưởng thực tế còn chậm do vướng mắc về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng…

Trước tình hình đó, thành phố xác định quý IV-2026 là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, qua đó tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo.

Thành phố phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: Quang Thái

Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa 4 khối; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bám sát cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm đếm tiến độ, tập trung giải quyết dứt điểm những nhiệm vụ còn chậm, khó, phức tạp. Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ năm 2026, đồng thời, chủ động xây dựng và hoàn thiện chương trình công tác năm 2027.

Trọng tâm trước hết là đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; duy trì nền nếp giao ban, chia sẻ thông tin, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục được thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”, gắn tiến độ với kết quả, sản phẩm và trách nhiệm người đứng đầu. Thành phố đồng thời hoàn thiện hệ thống dữ liệu dùng chung, nâng cao hiệu quả ứng dụng phần mềm phục vụ theo dõi, kiểm đếm và điều hành.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu đặt ra là tiếp tục cập nhật kịch bản tăng trưởng, lượng hóa đóng góp của từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, dự án và doanh nghiệp; tập trung vào những động lực có khả năng tạo giá trị gia tăng trong thời gian còn lại của năm.

Thành phố đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và vật liệu xây dựng; đồng thời, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, tiêu dùng và các động lực tăng trưởng mới.

Thành phố tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương, triển khai Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; gắn hoàn thiện thể chế, quy hoạch với nguồn lực thực hiện và các sản phẩm phát triển cụ thể. Việc đẩy nhanh các công trình hạ tầng chiến lược, xử lý dự án chậm triển khai, khai thác hiệu quả quỹ đất và tài sản công cần được thực hiện đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Đối với 5 điểm nghẽn lớn, các cấp, các ngành tiếp tục tập trung giải quyết theo nhóm vấn đề, tăng cường kiểm tra, giám sát và ứng dụng công nghệ để phát hiện, xử lý, ngăn ngừa vi phạm tái diễn. Cùng với đó là nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; củng cố năng lực thực thi của chính quyền cơ sở; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và tổ chức tốt các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của Thủ đô…