Ngày 1/12, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy lợi thế trung chuyển hàng không - mở rộng cơ hội phát triển du lịch Thủ đô". Hội thảo được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho lĩnh vực khai thác khách trung chuyển của Thủ đô.

Theo báo cáo đề dẫn hội thảo về khai thác khách trung chuyển hàng không, Nội Bài hiện là cửa ngõ hàng không quốc tế quan trọng của miền Bắc, kết nối Hà Nội với các thị trường Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Nam Á, Trung Đông, châu Âu và nhiều khu vực khác.

Mạng bay quốc tế tại Nội Bài hiện có bình quân khoảng 305 chuyến bay chở khách mỗi ngày, gồm 153 chuyến đi và 152 chuyến đến. Đây là nền tảng thuận lợi để nghiên cứu tổ chức các hành trình nối chuyến, đồng thời phát triển sản phẩm du lịch dành riêng cho nhóm hành khách có thời gian chờ phù hợp.

Đáng chú ý, lượng hành khách nối chuyến qua Nội Bài tăng mạnh trong những năm gần đây. Năm 2023, sân bay phục vụ 224.848 lượt khách nối chuyến; năm 2024 tăng lên 271.160 lượt và năm 2025 đạt 397.688 lượt, tương ứng tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 33%/năm.

Lượng hành khách nối chuyến qua Nội Bài tăng mạnh trong những năm gần đây (Ảnh: Hữu Thắng).

Riêng 9 tháng đầu năm 2026, lượng khách nối chuyến đạt 412.613 lượt, vượt 3,75% so với tổng lượng khách của cả năm 2025. Kết quả này cho thấy quy mô thị trường ngày càng mở rộng, tạo dư địa để Hà Nội phát triển các dịch vụ du lịch, thương mại và trải nghiệm dành cho khách trung chuyển.

Cùng với đó, việc mở rộng Nhà ga hành khách T2, nâng công suất thiết kế từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách/năm, bổ sung quầy làm thủ tục, cửa khởi hành và thiết bị tự động hóa cũng góp phần cải thiện năng lực phục vụ khách quốc tế tại Nội Bài.

Sở hữu nhiều lợi thế để phát triển sản phẩm du lịch ngắn ngày

Không chỉ có lợi thế về kết nối hàng không, Hà Nội còn sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch phong phú, phù hợp với nhu cầu trải nghiệm trong thời gian ngắn của khách nối chuyến.

Trong vài giờ, du khách có thể tham quan không gian Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, các di tích lịch sử, thưởng thức ẩm thực truyền thống, trải nghiệm nghệ thuật hoặc mua sắm sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Đặc biệt, khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ có mật độ điểm đến tương đối tập trung, thuận lợi để hình thành các hành trình ngắn, hạn chế thời gian di chuyển.

Các sản phẩm có thể được thiết kế linh hoạt theo thời gian nối chuyến, từ trải nghiệm 4-6 giờ, city tour 6-8 giờ đến hành trình 12-24 giờ kết hợp tham quan, ẩm thực, lưu trú và kinh tế đêm. Với những hành khách có thời gian dài hơn, Hà Nội có thể mở rộng kết nối tới các điểm du lịch ngoại thành và địa phương lân cận.

Bên cạnh đó, Thủ đô đã có nền tảng du lịch và hệ sinh thái doanh nghiệp tương đối phát triển. Năm 2025, Hà Nội đón 33,8 triệu lượt khách, trong đó có 7,9 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 134.500 tỷ đồng. Thành phố hiện có 3.769 cơ sở lưu trú với khoảng 72.400 phòng, cùng hàng nghìn doanh nghiệp lữ hành và khoảng 140 khu, điểm tham quan du lịch.

Hà Nội sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch phong phú, phù hợp với nhu cầu trải nghiệm trong thời gian ngắn (Ảnh: Hữu Thắng).

Trong 10 tháng năm 2026, Hà Nội đón 30,36 triệu lượt khách, tăng 6,8% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 7,57 triệu lượt, tăng 21,4%. Tổng thu từ khách du lịch đạt 125.240 tỷ đồng, tăng 13%.

Mạng đường bay quốc tế tiếp tục được mở rộng cũng tạo thêm cơ hội tiếp cận các thị trường khách tiềm năng. Theo thông tin của Vietnam Airlines, hãng hiện khai thác 77 đường bay quốc tế, kết nối trực tiếp 44 điểm đến tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc mở rộng mạng bay, tăng tần suất trên các tuyến trọng điểm sẽ tạo thêm điều kiện để phát triển các sản phẩm du lịch gắn với hoạt động nối chuyến.

Từng bước biến khách nối chuyến thành khách du lịch

Thực tế, một số doanh nghiệp đã bắt đầu khai thác phân khúc thị trường này. Vietnam Airlines triển khai chương trình Transit Tour tại Hà Nội dành cho hành khách có thời gian nối chuyến từ 8-35 giờ, với các dịch vụ hỗ trợ tại sân bay, vận chuyển, lưu trú, ăn uống, hướng dẫn viên và bảo hiểm. Năm 2025, chương trình phục vụ khoảng 900 lượt hành khách.

Tuy nhiên, kết quả khai thác vẫn còn khiêm tốn so với lượng khách nối chuyến qua Nội Bài. Các sản phẩm chưa hình thành hệ thống đa dạng, chưa có quy trình phối hợp thống nhất từ khâu tiếp cận, đăng ký tour, nhập cảnh, vận chuyển đến tham quan và quay lại sân bay.

Theo định hướng đặt ra, Hà Nội cần tăng cường kết nối giữa hàng không, du lịch, giao thông, thương mại và dịch vụ; nghiên cứu hình thành điểm thông tin hỗ trợ khách trung chuyển tại Nội Bài, cung cấp thông tin đa ngôn ngữ và giới thiệu các sản phẩm theo từng khung thời gian.

Hà Nội từng bước biến khách nối chuyến thành khách du lịch (Ảnh: Hữu Thắng).

Đồng thời, cần phát triển các sản phẩm mang dấu ấn riêng như trải nghiệm di sản, ẩm thực, phố nghề, mua sắm, nghệ thuật và kinh tế đêm; kết nối Hà Nội với Bắc Ninh và các điểm đến tiêu biểu của vùng Thủ đô.

Về lâu dài, việc chuẩn bị kết nối giữa Nội Bài và sân bay Gia Bình cũng mở ra yêu cầu phát triển mạng lưới dịch vụ, sản phẩm du lịch liên vùng, qua đó mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách quốc tế.

Khai thác hiệu quả khách trung chuyển không chỉ giúp gia tăng lượng khách du lịch mà còn tạo thêm nguồn thu cho các ngành lưu trú, vận tải, thương mại, ẩm thực và dịch vụ. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để Hà Nội quảng bá hình ảnh điểm đến, biến lợi thế cửa ngõ hàng không thành động lực phát triển du lịch và kinh tế dịch vụ của Thủ đô