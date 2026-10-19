Hà Nội phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Không gian Tủ sách cộng đồng tại Nhà văn hóa thôn Yên Mỹ. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 405/KH-UBND ngày 19-10-2026 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Mỗi xã, phường có mô hình hay, cách làm hiệu quả, phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở” trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2026-2030.

Phong trào được triển khai từ quý IV-2026 đến hết năm 2030, trên phạm vi toàn thành phố Hà Nội, tập trung tại các xã, phường và hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ cộng đồng. Đối tượng tham gia gồm các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND xã, phường, cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố, ban quản lý, câu lạc bộ và các tổ chức, cá nhân có đóng góp thiết thực cho phong trào.

Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy công năng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Trong quý IV-2026, 100% UBND xã, phường rà soát hiện trạng, nhu cầu của cộng đồng, đăng ký ít nhất 1 mô hình hoặc cách làm, xác định chỉ số ban đầu và phương án triển khai. Phấn đấu đến hết năm 2030, 100% xã, phường có ít nhất 1 mô hình hay hoặc cách làm hiệu quả trong phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; mô hình có sản phẩm, kết quả cụ thể, được đánh giá, duy trì và có khả năng nhân rộng.

Về nội dung, thành phố tập trung rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, quỹ đất, hiện trạng sử dụng, mô hình quản lý, nhân lực vận hành, nguồn kinh phí, tần suất hoạt động, đối tượng tham gia và nhu cầu thực tế của nhân dân. Đối với thiết chế thể thao, rà soát sân tập, nhà tập, bể bơi, mức độ an toàn của trang thiết bị, quỹ đất theo quy hoạch dành cho thể thao; kiểm tra và chấn chỉnh việc sử dụng công trình thể thao sai mục đích.

Mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất 1 mô hình hoặc cách làm phù hợp, ưu tiên khai thác và phát huy thiết chế hiện nay đã có; có thể nghiên cứu, vận dụng các nhóm mô hình: “Nhà văn hóa mở - điểm sinh hoạt cộng đồng đa chức năng”; “Điểm văn hóa - thể thao liên thế hệ”; “Không gian văn hóa truyền thống - làng nghề - di sản tại cộng đồng”; “Tủ sách, thư viện cộng đồng - không gian học tập suốt đời”; “Sân chơi, bãi tập cộng đồng an toàn, xanh, thân thiện”.

Đối với lĩnh vực thể thao, thành phố khuyến khích các mô hình điểm tập luyện thể dục thể thao ngoài trời an toàn, văn minh; chia sẻ sân bãi, nhà đa năng, bể bơi trường học ngoài giờ; dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em; câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở tự quản; bảo tồn, phát triển thể thao dân tộc, trò chơi dân gian và tổ chức giải thể thao cơ sở định kỳ.

Các địa phương cũng có thể triển khai mô hình bảo tồn, truyền dạy nghệ thuật truyền thống Hà Nội, như: Chèo, ca trù, múa rối, hát văn; xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao số để số hóa lịch hoạt động, đăng ký sử dụng, thông tin câu lạc bộ, tài nguyên văn hóa địa phương và khảo sát mức độ hài lòng của người dân.

Bên cạnh đó, các mô hình được đánh giá thống nhất theo 7 nhóm tiêu chí với thang điểm 100, gồm: tính phù hợp, đúng quy định (15 điểm); tính mới, sáng tạo (15 điểm); hiệu quả khai thác thiết chế (20 điểm); hiệu quả xã hội và cộng đồng (20 điểm); sự tham gia và hài lòng của người dân (10 điểm); nguồn lực và tính bền vững (10 điểm); khả năng nhân rộng (10 điểm).

Cách thức đánh giá, công nhận: Xã, phường tự đánh giá, lưu hồ sơ và xác nhận số liệu; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, thẩm tra chuyên môn và tổng hợp, đề xuất UBND thành phố xem xét công nhận kết quả xếp loại phục vụ đánh giá toàn thành phố.