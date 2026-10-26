Hà Nội: Phát huy giá trị văn hóa cộng đồng từ mô hình nhà văn hóa đa chức năng

Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đây là mô hình nằm trong chương trình đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn Thủ đô, hướng tới khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, đa dạng hóa nội dung sinh hoạt và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Nhà văn hóa Tổ dân phố Xuân La 2 có tổng diện tích 700m², diện tích xây dựng 200m², gồm 2 tầng. Tầng 1 bố trí hội trường khoảng 150 chỗ ngồi và khu cộng đồng số; tầng 2 có phòng đọc sách, phòng tập. Công trình còn có sân thể thao, sân tổ chức hoạt động ngoài trời và các hạng mục phụ trợ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cùng đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân phường Xuân Đỉnh. Ảnh: BTC

Trên cơ sở điều kiện thực tế, mô hình kết hợp các hoạt động trong nhà và ngoài trời, tổ chức sinh hoạt theo từng nhóm đối tượng, đồng thời kết nối với các không gian công cộng lân cận.

Bên cạnh phục vụ hội họp, sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể, nhà văn hóa duy trì nhiều câu lạc bộ dân vũ, khiêu vũ, Zumba, dưỡng sinh, bóng bàn, bóng chuyền hơi và cầu lông; tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao.

Phòng đọc sách và khu cộng đồng số hỗ trợ nhu cầu đọc, học tập, tra cứu thông tin, nâng cao kỹ năng số và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, nhà văn hóa không chỉ là địa điểm hội họp mà từng bước trở thành không gian học tập, rèn luyện sức khỏe và giao lưu văn hóa của người dân.

Gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa

Một điểm nhấn của mô hình là gắn hoạt động văn nghệ quần chúng với thực hành, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống. Các nhóm, câu lạc bộ được tổ chức phù hợp với từng lứa tuổi; trong đó, câu lạc bộ ca trù sinh hoạt theo đợt tại đình Quán La.

Việc kết nối với đình, chùa và các không gian sinh hoạt cộng đồng lân cận được thực hiện phù hợp với công năng, yêu cầu quản lý và bảo vệ di tích.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại buổi lễ.

Đánh giá tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ghi nhận nỗ lực của phường Xuân Đỉnh trong việc hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở, đồng thời đánh giá cao sự tham gia tích cực, trách nhiệm của người dân và nghệ nhân địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Xuân Đỉnh có không gian văn hóa “làng trong phố” độc đáo, gắn với đình, chùa, cây di sản và các di tích lưu giữ dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là lợi thế để địa phương kết nối các không gian văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa văn minh, giàu bản sắc.

Lãnh đạo thành phố đề nghị phường Xuân Đỉnh tiếp tục đẩy mạnh bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; nâng cấp thiết chế văn hóa cơ sở; nhân rộng các câu lạc bộ ca trù truyền thống; phát triển phong trào thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy văn hóa đọc, tăng cường gắn kết gia đình, cộng đồng.

Lấy người dân làm trung tâm để nhân rộng mô hình

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh Nguyễn Thường Sơn cho biết, toàn phường hiện có 26 nhà văn hóa và 5 điểm sinh hoạt cộng đồng tại các khu chung cư.

Thời gian qua, UBND phường đã bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng 9 nhà văn hóa tổ dân phố; mua sắm, lắp đặt thiết bị thể dục thể thao tại 7 nhà văn hóa và điểm sinh hoạt cộng đồng, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 70 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh Nguyễn Thường Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Theo lãnh đạo phường, việc triển khai mô hình điểm tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Xuân La 2 không chỉ dừng ở bổ sung trang thiết bị hay tổ chức hoạt động, mà hướng tới đổi mới phương thức quản lý, khai thác và phát huy công năng thiết chế theo hướng đa chức năng, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Sau lễ ra mắt, mô hình sẽ tập trung duy trì hoạt động thường xuyên, theo dõi tần suất sử dụng, số lượt người tham gia và mức độ hưởng ứng của các nhóm dân cư. Kết quả thực hiện sẽ là cơ sở để đánh giá, hoàn thiện phương thức tổ chức và nghiên cứu nhân rộng tại các địa bàn phù hợp.