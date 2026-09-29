Hà Nội phát huy giá trị OCOP, đưa làng nghề vươn tầm quốc tế
Hà Nội hiện có 3.531 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng, tiếp tục dẫn đầu cả nước. Trong đó, 18 sản phẩm đạt 5 sao, 22 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.584 sản phẩm đạt 4 sao và 1.907 sản phẩm đạt 3 sao. Đáng chú ý, các làng nghề đóng góp 1.006 sản phẩm OCOP, chiếm 28,5% tổng số sản phẩm toàn thành phố.
Hà Nội hiện có khoảng 1.350 làng nghề và làng có nghề, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động nông thôn. Thành phố đã hỗ trợ 84 làng nghề xây dựng thương hiệu, đồng thời phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản.
Đặc biệt, Bát Tràng, Vạn Phúc, Chuyên Mỹ và Sơn Đồng được Hội đồng Thủ công thế giới công nhận là Làng nghề thủ công sáng tạo thế giới.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/ha-noi-phat-huy-gia-tri-ocop-dua-lang-nghe-vuon-tam-quoc-te.html