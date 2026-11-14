Hà Nội phát huy giá trị áo dài gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa

Ngày Văn hoá Việt Nam

Ngày 14/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, áo dài trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, không ngừng vận động, đổi mới nhưng vẫn giữ được cốt cách, tinh thần và vẻ đẹp riêng của người Việt Nam. Đối với Hà Nội, áo dài còn mang sắc thái riêng, gắn với hình ảnh người Tràng An và chiều sâu văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Ông Nguyễn Trần Quang phát biểu tại họp báo

Việc bảo tồn, phát huy giá trị áo dài không chỉ là gìn giữ một trang phục truyền thống mà còn là gìn giữ ký ức văn hóa, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.

Tiếp nối thành công của bốn kỳ tổ chức, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội đã trở thành điểm hẹn văn hóa thường niên, được đông đảo người dân và du khách đón nhận. Năm 2026, lễ hội hướng tới ba mục tiêu trọng tâm gồm: tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa áo dài Việt Nam; kết nối giá trị di sản với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa; thúc đẩy sáng tạo, hội nhập và quảng bá hình ảnh Thủ đô ra thế giới.

Thông qua Lễ hội, Hà Nội mong muốn giới thiệu đến du khách những hành trình khám phá Thủ đô gắn với tà áo dài, từ không gian phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến các làng nghề truyền thống, các không gian văn hóa và sáng tạo.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 diễn ra trong ba ngày, từ 21 đến 23/11/2026, tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội) và một số địa điểm trên địa bàn Thành phố.

Chương trình khai mạc diễn ra tối 21/11 tại Bảo tàng Hà Nội, với đêm nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Hà Nội bốn mùa”, giới thiệu 9 bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế La Hằng, Lan Anh (La Sen Vũ), Quang Huy, Viết Bảo, Quyên Nguyễn, Tạ Linh Nhân, Lưu Quỳnh Lan, Hoa hậu Ngọc Hân và nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt.

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 hướng tới kết nối giá trị di sản với phát triển du lịch, thúc đẩy sáng tạo và lan tỏa tình yêu áo dài trong đời sống đương đại

Trong sáng 22/11, chương trình diễu hành áo dài du lịch Hà Nội 2026 diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, với khoảng 1.300 người tham gia. Điểm nhấn là hoạt động đồng tổ chức xác lập Kỷ lục người Việt toàn cầu về số lượng nam mặc áo dài nhiều nhất, với sự tham gia của 500 người.

Cùng ngày, tại Bảo tàng Hà Nội, chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” được tổ chức với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô - Tự hào áo dài - Lan tỏa văn hóa Việt”. Chương trình có hoạt động trao tặng áo dài cho 50 nữ sinh có nhiều nỗ lực trong học tập, trình diễn áo dài kết hợp biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động dân vũ.

Bên cạnh đó, chương trình thời trang nghệ thuật “Mầm Di sản” giới thiệu các bộ sưu tập áo dài dành cho thiếu niên, nhi đồng. Chung kết cuộc thi thiết kế áo dài “Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại” diễn ra tối 22/11, quy tụ 10 bộ sưu tập của sinh viên chuyên ngành thiết kế đến từ 5 trường đại học trên địa bàn Thành phố.

Các người mẫu trình diễn áo dài

Video trình diễn áo dài tại buổi họp báo. Video: Thu Ngân

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, khuôn viên Bảo tàng Hà Nội bố trí 4 không gian trưng bày và trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm của các làng nghề Trạch Xá, Vạn Phúc, Mỹ Đức; các bộ sưu tập áo dài; phụ kiện, trang sức, sản phẩm thủ công và không gian sáng tạo của sinh viên.

Du khách còn có thể tham gia các workshop làm đồ thủ công trang sức, vẽ tranh trên áo dài, thêu đính kết trang trí áo dài, thưởng trà, thưởng thức nghệ thuật truyền thống và tham gia trò chơi dân gian.

Chương trình bế mạc diễn ra tối 23/11 tại Bảo tàng Hà Nội, giới thiệu các bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Nhật Thực và các nhà thiết kế thuộc Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 hướng tới tạo dựng không gian kết nối giữa nhà thiết kế, nghệ nhân, cơ sở sản xuất, làng nghề, cơ sở đào tạo và công chúng; qua đó góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục hiện diện, lan tỏa trong đời sống hiện đại.