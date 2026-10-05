Hà Nội: Phát hiện, xử lý nhiều vụ dùng kích điện đánh bắt cá

Một người dân sử dụng kích điện đánh cá trên sông Đuống.

Xử lý nhiều trường hợp sử dụng kích điện đánh cá

Trung tá Trần Mạnh Tiến - Phó Trưởng Công an xã Phúc Lộc cho biết, lợi dụng thời điểm mưa bão, nhiều ao hồ bị vỡ, ngập nước dẫn đến cá thoát ra ngoài. Một số người dân sử dụng kích điện đánh bắt cá trên địa bàn. Chỉ trong ngày 18/9/2026, các tổ công tác của đơn vị đã phát hiện, xử lý 4 trường hợp.

Cụ thể, khoảng 7h ngày 18/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT địa bàn, tổ công tác của đơn vị phát hiện ông Nguyễn Hữu Khóa (SN 1970, trú tại thôn Xuân Phú, xã Phúc Lộc) sử dụng bộ kích điện đánh bắt cá tại mương nội đồng thuộc cánh đồng Rồng, thuộc thôn Xuân Phú.

Tại cơ quan Công an, ông Khoá khai nhận, sáng cùng ngày, sau khi trời mưa, ông mang bộ kích điện ra mương đánh bắt cá. Khoảng một tháng trước, ông mua thiết bị này với giá 1,5 triệu đồng từ một người đàn ông đang dùng kích điện (đi te) cá tại cánh đồng thuộc thôn Bảo Lộc, xã Phúc Lộc. Ông không quen biết, không biết tên và địa chỉ của người bán.

Đến khoảng 9h cùng ngày, khi tuần tra tại ao Hội đồng, thuộc thôn Vĩnh Lộc, tổ công tác tiếp tục phát hiện anh Nguyễn Vinh Tú (SN 1986, trú tại thôn Can Bi, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ) sử dụng bộ kích điện đánh bắt cá.

Những bộ kích và dụng cụ đánh cá được Công an xã Phúc Lộc, Hà Nội thu giữ.

Anh Tú khai nhận, thấy mưa lớn khiến ao Hội đồng bị ngập, anh mang bộ kích điện đến đánh bắt cá. Thiết bị được mua qua nền tảng YouTube khoảng một năm trước. Hiện anh không còn thông tin của người bán, cũng không biết tên và địa chỉ của người này.

Cũng trong ngày, Công an xã Phúc Lộc bắt quả tang thêm 2 trường hợp sử dụng kích điện đánh bắt cá tại ao, hồ, kênh mương trên địa bàn. Sau khi hoàn tất hồ sơ, đơn vị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp, mỗi người 4 triệu đồng; đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, tịch thu công cụ kích điện, máy phát điện và ngư cụ theo khoản 1 và điểm a khoản 4 Điều 29 Nghị định số 246/2026/NĐ-CP ngày 29/6/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, có hiệu lực từ ngày 18/8/2026.

Trước đó, ngày 10/9/2026, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Hà Nội phối hợp với Phòng 3 (Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an) và Công an xã Phúc Lộc làm rõ việc anh Doãn Việt Cường (SN 2003, ở xã Phúc Lộc) sử dụng kích điện đánh cá trên sông Hồng.

Chủ động tuần tra, kịp thời xử lý

Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận, khoảng tháng 4/2025, thông qua ứng dụng YouTube, Cường mua của một người không quen biết chiếc thuyền cũ bằng nhựa composite cùng bộ kích điện và ắc quy với tổng giá 12 triệu đồng. Trong đó, thuyền có giá 4 triệu đồng, bộ kích điện và ắc quy có giá 8 triệu đồng. Sau đó, Cường mang về nhà để làm bộ kích điện đánh cá.

Một trường hợp sử dụng kích điện đánh cá bị Công an xã Phúc Lộc phát hiện, xử lý.

Từ đầu tháng 4 đến tháng 10/2025, anh Cường mang thuyền và kích điện ra sông Hồng đánh cá tại khu vực từ Bá Giang đến đảo Cá Chép (đoạn thuộc thôn Liên Trung, xã Ô Diên, TP Hà Nội). Trung bình mỗi tháng, Cường đi đánh cá khoảng 1–2 lần.

Đến cuối tháng 10/2025, sau khi lấy vợ, Cường có ý định thanh lý toàn bộ thuyền và dụng cụ kích cá nên đăng bán trên mạng xã hội. Để thu hút người mua, khoảng tháng 11/2025, Cường đi thuyền xuống khu vực đảo Cá Chép, mua của người dân vạn chài 2 con cá nheo, mỗi con khoảng 5kg, rồi buộc dây cước trắng vào mang cá để không bị trôi.

Sau đó, Cường thả cá xuống sông Hồng, bấm kích điện để cá nổi lên rồi quay video, đăng lên TikTok nhằm thu hút lượt xem và lượt thích. Do không thấy có người tương tác, Cường đã xóa video. Khoảng tháng 6/2026, Cường đăng lại video trên TikTok. Đến đầu tháng 9/2026, video thu hút khoảng 1.700 lượt thích và 50.000 lượt xem. Cơ quan chức năng phát hiện, tiến hành xác minh, xử lý.

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 628/KH-BCA-BNN&MT ngày 17/10/2025 giữa Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Hà Nội đã triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm, kết hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân.

Anh Doãn Việt Cường chỉ vị trí sử dụng kích điện đánh cá, quay clip rồi đăng lên TikTok.

Trung tá Nguyễn Xuân Tùng – Phó Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP Hà Nội) cho biết, thời gian qua đơn vị đã phối hợp với lực lượng liên ngành, Công an các xã, phường kiểm tra, phát hiện, xử lý nhiều trường hợp mua bán thiết bị, linh kiện kích điện để đánh bắt thủy sản. Đồng thời, đơn vị triển khai các đợt ra quân xử lý vi phạm liên quan đến động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý.

“Đối với lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đơn vị đã có văn bản chỉ đạo, phối hợp với Công an các xã, phường, các đội nghiệp vụ và cơ quan liên ngành lập kế hoạch rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, giúp người dân nhận thức rõ tác hại của hành vi này đối với môi trường và sức khỏe con người” – Trung tá Nguyễn Xuân Tùng thông tin thêm.

Sử dụng kích điện đánh bắt cá gây tổn hại nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Thời gian tới, lực lượng Công an TP Hà Nội tiếp tục chủ động tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm, kết hợp tuyên truyền để người dân chấp hành pháp luật, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.