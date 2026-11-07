Hà Nội phát hiện xử lý nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh giò chả chứa hàn the

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở sản xuất . Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội

Từ 2 cơ sở kinh doanh giò chả, phát hiện nơi sản xuất giò chả chứa hàn the

Công an phường Hà Đông phối hợp với Trạm Y tế phường đã tiến hành kiểm tra tại 2 cơ sở của bà P.T.T (sinh năm 1993) và bà P.T.H (sinh năm 1970), đều kinh doanh giò chả tại chợ Xanh - Văn Quán, phường Hà Đông, có dấu hiệu tiêu thụ sản phẩm không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Qua xét nghiệm nhanh, các mẫu giò lợn tại 2 cơ sở trên đều cho kết quả dương tính với hàn the. Công an phường xác định số giò chả trên do hộ kinh doanh Đ.V.H (sinh năm 1979, trú tại xã Dân Hòa, Thành phố Hà Nội) sản xuất.

Công an phường Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 17 và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở.

Tại cơ sở, lực lượng chức năng đã phát hiện 17 kg bột màu trắng đựng trong bao và 11 kg bột màu trắng đựng trong xô, nghi là hàn the; đồng thời tạm giữ 118 kg giò lợn, 402 kg chả lợn, 51 kg chả cốm cùng các dụng cụ sản xuất. Tổng khối lượng thành phẩm bị tạm giữ là 571 kg.

Bột màu trắng được kiểm tra tại cơ sở, nghi là hàn the. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội

Khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm"

Kết quả kiểm nghiệm ngày 13/10/2026 của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia xác định các mẫu giò lợn, chả lợn và chả cốm tại cơ sở đều có chứa hàn the.

Theo thông tin do đơn vị cung cấp, cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự; đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hàn the trong giò chả có thể gây hại thế nào? Hàn the là một hợp chất hóa học của nguyên tố Bo với Natri và Oxy, là muối của Acid Boric (Na2B4O7), có tên thương mại theo tiếng Anh là Sodium Tetraborate, Sodium Pyroborate, Sodium Peborate… gọi tắt là Borax. Ở Việt Nam, hàn the được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như: bằng sa, bồng sa, nguyên thạch. Hàn the là một loại muối ở dạng tinh thể màu trắng, không mùi, không vị, ít tan trong nước nguội nhưng tan nhiều trong nước nóng, có khả năng diệt khuẩn và nấm. Nhờ vào các đặc tính trên, hàn the được sử dụng khá phổ biến trong ngành công nghiệp sản xuất các chất tẩy rửa, chất làm mềm nước, chất khử trùng và thuốc trừ sâu. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng làm men thủy tinh, men gốm, thủy tinh và làm cứng đồ gốm sứ. Hàn the là một chất tạo kết cấu, có tính chất sát khuẩn nhẹ, hạn chế quá trình lên men, chống nấm mốc, tăng độ dẻo dai cho một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ thịt, cá... Lợi dụng tính chất này, một số doanh nghiệp, tiểu thương đã lạm dụng hàn the để phối trộn trái phép vào các sản phẩm thực phẩm như giò, chả, bún, bánh phở… để làm cho sản phẩm trở nên dai hơn và kéo dài thời gian bảo quản. Hàn the có khả năng gây ngộ độc mãn tính nếu sử dụng với hàm lượng thấp trong thời gian dài, có thể dẫn đến những rối loạn tiêu hóa, hấp thụ, chuyển hóa chất dinh dưỡng, gây tổn hại đến gan, thận và não bộ. Ngộ độc cấp tính cũng có thể xảy ra sau 6-8 giờ tiêu thụ hàn the với liều lượng khoảng 5 gam trở lên, với các triệu chứng như: buồn nôn, nôn, tiêu chảy, xuất huyết đường tiêu hóa; đau đầu, hôn mê, co giật; mạch đập nhanh, trường hợp nặng sẽ tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim, sốc; xuất hiện ban đỏ trên da, có thể có ở lòng bàn tay, mông, miệng, họng đỏ. Các đối tượng dễ bị tổn thương là trẻ em và phụ nữ trong giai đoạn thai kỳ. Do những độc tính đó mà hàn the không nằm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm theo Thông tư số 24/2019/TT-BYT và Thông tư số 17/2023/TT-BYT.