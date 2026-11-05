Hà Nội: Phát hiện một thi thể trong vụ cháy ở Trường THCS Kim Liên

Chiều 5/11, Công an TP Hà Nội đã có thông tin ban đầu về vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên, phường Kim Liên. Theo đó, khoảng 12h18 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy.

Bên trong hiện trường vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên.

Ngay sau đó, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ khẩn trương điều 7 xe cứu hỏa cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 9, 10 và Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ trên sông nhanh chóng đến hiện trường.

Cùng tham gia phối hợp chữa cháy tại hiện trường có lực lượng Đội Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Sau khoảng bốn phút kể từ khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Khu vực xảy ra cháy tại khu nhà một tầng và có người mắc kẹt bên trong đám cháy.

Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện chuyên dụng, tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn; đồng thời triển khai chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa.

Cùng đó, lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức sơ tán học sinh đến khu vực an toàn; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự quanh khu vực.

Các lực lượng phối hợp triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Lúc 12h40, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 13h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Giám đốc Công an Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định của pháp luật.