Hà Nội: Phát hiện khai thác khoáng sản trái phép ở Hạ Bằng

Ngày 29/10, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa qua tại thôn Bình Yên 2, xã Hạ Bằng, Công an xã Hạ Bằng phát hiện Hoàng Văn Đoàn (sinh năm 1966) và Hoàng Văn Kết (sinh năm 1964), cùng trú tại thôn Bình Yên 2, đang khai thác đá ong không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hiện trường vụ việc.

Công an xã đã phối hợp với Phòng Kinh tế UBND xã xác minh, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND xã xử lý vụ việc theo quy định.

Hành vi trên vi phạm khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ.

Khai thác khoáng sản phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Người dân cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không thực hiện hành vi khai thác tài nguyên trái phép.

Công an xã Hạ Bằng tiếp tục chủ động nắm tình hình, phối hợp phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo vệ tài nguyên và giữ gìn trật tự tại địa phương.

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