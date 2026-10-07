Hà Nội: Phát hiện hơn 300kg giò, chả và 26,5kg hàn the tại một cơ sở sản xuất

Ngày 5/10/2026, Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Công an xã Dân Hòa kiểm tra cơ sở sản xuất giò, chả của Hộ kinh doanh N.X.H tại thôn Hoàng Kỳ, xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang sản xuất 47,9kg giò gà và 262,7kg chả gà. Tổng số sản phẩm đang được sản xuất tại cơ sở là 310,6kg. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra phát hiện 26,5kg hàn the được lưu giữ tại cơ sở.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, ông N.X.H, chủ hộ kinh doanh, thừa nhận có sử dụng hàn the trong quá trình sản xuất giò, chả nhằm tạo độ dai, giòn và kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm.

Để kiểm tra nhanh chất lượng sản phẩm, Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu giò gà và chả gà sử dụng bộ kit thử hàn the. Kết quả, cả hai mẫu đều cho kết quả dương tính với hàn the.

Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Công an xã Dân Hòa kiểm tra cơ sở sản xuất giò, chả của Hộ kinh doanh N.X.H tại thôn Hoàng Kỳ, xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội.

Nhằm có cơ sở xác định cụ thể chất lượng sản phẩm và làm rõ các nội dung liên quan, Đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp với Trạm Y tế xã Dân Hòa lấy mẫu giò, chả để gửi kiểm nghiệm theo quy định.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra ban đầu, Đội Quản lý thị trường số 11 và Công an xã Dân Hòa nhận định vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, thuộc trường hợp cần tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ, niêm phong toàn bộ số giò, chả, hàn the cùng các dụng cụ được sử dụng để chế biến tại cơ sở nhằm phục vụ công tác xác minh, xử lý vụ việc.

Đồng thời, Đội Quản lý thị trường số 11 và Công an xã Dân Hòa sau đó thống nhất chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng tang vật đến Công an xã Dân Hòa để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Việc sử dụng hàn the trong chế biến thực phẩm là vấn đề cần được kiểm soát chặt chẽ, bởi hóa chất này không được phép sử dụng trong thực phẩm. Vụ việc tại cơ sở sản xuất giò, chả ở xã Dân Hòa đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, làm rõ.