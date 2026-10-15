Hà Nội phát hiện hơn 1.200 đồ chơi trẻ em nhập lậu

Chiều 14/10, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em tại số 19 phố Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm, do bà N.P.L làm chủ.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em tại số 19 phố Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: QLTT Hà Nội

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng đang kinh doanh 1.283 sản phẩm đồ chơi bóp mềm hình bánh bao các loại, do nước ngoài sản xuất. Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp và được xác định là hàng nhập lậu, với tổng giá trị niêm yết 10,97 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 2 đã tạm giữ toàn bộ lô hàng vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, vụ việc được phát hiện trong bối cảnh dòng đồ chơi bóp mềm hình bánh bao (Squeezy Dumplings) mang thương hiệu GIHNJSI bị Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) ra lệnh thu hồi vào tháng 9/2026 do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em.

Theo cảnh báo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, bên trong loại đồ chơi này có chứa các hạt hút nước. Nếu trẻ vô tình nuốt phải, các hạt có thể hấp thụ chất lỏng và trương nở trong cơ thể, gây hóc, tắc nghẽn đường ruột nghiêm trọng, nôn ói, mất nước, thậm chí có nguy cơ dẫn đến tử vong.

Vụ việc tiếp tục đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường, đặc biệt đối với các sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Việc kiểm tra, xử lý hàng nhập lậu không chỉ góp phần bảo đảm trật tự thị trường mà còn giúp hạn chế nguy cơ hàng hóa không an toàn đến tay người tiêu dùng, nhất là trẻ nhỏ.

Người tiêu dùng cần thận trọng khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ, ưu tiên sản phẩm có thông tin xuất xứ rõ ràng, đồng thời chú ý các cảnh báo an toàn để tránh những rủi ro đáng tiếc.