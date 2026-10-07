Hà Nội phát hiện hơn 1.100 bộ quần áo giả nhãn hiệu Adidas

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở đang kinh doanh 1151 bộ quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với nhãn hiệu được gắn trên số hàng hóa nêu trên. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, đồng thời tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội bắt giữ hơn 1.100 bộ quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas tại phường Cầu Giấy. Ảnh: Hoài Nam

Để có căn cứ xử lý vụ việc, Đội QLTT số 13 đã gửi thông tin, tài liệu và mẫu hàng hóa liên quan đến Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh, là đại diện sở hữu công nghiệp được ủy quyền của Adidas tại Việt Nam, để xác minh, đánh giá dấu hiệu vi phạm đối với số hàng hóa nêu trên. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, tài liệu thu thập được và văn bản xác nhận của đại diện chủ thể quyền, Đội QLTT số 13 nhận thấy vụ việc có dấu hiệu liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, có dấu hiệu của “Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại Điều 226 BLHS năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025.

Ngày 7-10-2026, Đội QLTT số 13 chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng các tài liệu, tang vật có liên quan đến Công an phường Cầu Giấy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội Trịnh Quang Đức khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh; chủ động tìm hiểu, kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, hóa đơn, chứng từ và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan trước khi đưa hàng hóa ra kinh doanh.

Quần áo giả mạo nhãn hiệu Adidas tại cơ sở kinh doanh trên phường Cầu Giấy. Ảnh: Hoài Nam

Đặc biệt, các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần chủ động tìm hiểu các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, không kinh doanh, lưu thông hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Việc thiếu hiểu biết pháp luật không loại trừ trách nhiệm đối với hành vi vi phạm và có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng, trong đó có nguy cơ bị xử lý hình sự khi hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời kiểm tra, tạm giữ và xử lý vụ việc cho thấy sự chủ động của lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội trong đấu tranh với hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các chủ thể quyền trên địa bàn Thủ đô.