Hà Nội phát hiện hàn the trong giò, chả và hàng nghìn sản phẩm nghi giả nhãn hiệu

Hàng giả, thực phẩm vi phạm an toàn tiếp tục diễn biến phức tạp

Tháng 10/2026, thị trường hàng hóa trên địa bàn Hà Nội cơ bản ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Hoạt động kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết Trung thu diễn ra sôi động với nhiều chủng loại, mẫu mã. Bên cạnh hệ thống cửa hàng truyền thống, nhiều thương hiệu cũng đẩy mạnh tiêu thụ bánh Trung thu qua các sàn thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop, Lazada.

Tuy nhiên, phía sau sự phong phú của thị trường, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Qua công tác kiểm tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc đáng chú ý, trong đó nổi lên là hành vi giả mạo nhãn hiệu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trong lĩnh vực hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, Đội Quản lý thị trường số 13 phát hiện 1.151 bộ quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas đang được bảo hộ tại Việt Nam. Cùng với đó, Đội Quản lý thị trường số 14 phát hiện 2.893 chiếc túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

Đáng chú ý, qua kiểm tra nhiều địa điểm sản xuất trên địa bàn xã An Khánh, Đội Quản lý thị trường số 17 phát hiện hơn 3.000 thùng bánh, kẹo, đồ uống các loại có dấu hiệu hình sự về sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm. Vụ việc cho thấy những nguy cơ đáng lo ngại đối với thị trường thực phẩm, nhất là khi các sản phẩm này có thể được đưa ra tiêu thụ trên diện rộng.

Đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp với Công an xã Dân Hòa tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất giò, chả tại thôn Hoàng Kỳ, xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội.

Không chỉ hàng giả, vi phạm trong sản xuất, chế biến thực phẩm cũng tiếp tục được lực lượng chức năng phát hiện. Đáng chú ý là các vụ việc liên quan đến việc sử dụng hàn the trong sản xuất giò, chả.

Cụ thể, ngày 5/10/2026, Đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp với Công an xã Dân Hòa kiểm tra một cơ sở sản xuất giò, chả, phát hiện 47,9 kg giò gà, 262,7 kg chả gà cùng 26,5 kg hàn the tại cơ sở.

Hai ngày sau, ngày 7/10/2026, Đội Quản lý thị trường số 17 phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an thành phố Hà Nội kiểm tra một cơ sở khác, phát hiện 118 kg giò lợn và 402 kg chả lợn. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; lực lượng chức năng đồng thời phát hiện nguyên liệu bột màu trắng có chứa hàn the được sử dụng trong sản xuất giò, chả.

Ở lĩnh vực kinh doanh vàng, bạc, trang sức, lực lượng chức năng cũng phát hiện vụ việc có giá trị hàng hóa lớn. Ngày 1/10/2026, Đội Quản lý thị trường số 14 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an thành phố Hà Nội kiểm tra một doanh nghiệp kinh doanh trang sức tại số 10A3 Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 157 sản phẩm trang sức bằng kim loại vàng, vàng đeo tay và khuyên tai có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Cartier, VCA và hình của Richemont International SA. Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết trên 3,5 tỷ đồng. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

Xử lý 2.892 vụ vi phạm, thu ngân sách hơn 643 tỷ đồng

Theo Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, trong tháng 10/2026, các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo đã kiểm tra, bắt giữ 3.065 vụ, xử lý 2.892 vụ vi phạm. Trong đó, có 237 vụ hàng cấm, hàng nhập lậu; 313 vụ hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và 2.342 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế cùng các hành vi vi phạm khác.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã khởi tố 18 vụ với 65 bị can. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước đạt 643 tỷ 043 triệu đồng, gồm 179 tỷ 919 triệu đồng tiền phạt vi phạm hành chính và 463 tỷ 124 triệu đồng tiền truy thu thuế.

Trong kết quả chung, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra 534 vụ, xử lý 475 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 12 vụ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp và tiền lãi đã nộp là 6 tỷ 357 triệu đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu, buộc tiêu hủy và khắc phục hậu quả là 3 tỷ 403 triệu đồng.

Lực lượng chức năng Hà Nội đang kiểm kê, niêm phong tạm giữ hàng hóa vi phạm. Ảnh: Đội QLTT số 14 cung cấp.

Công an thành phố kiểm tra, xử lý 225 vụ vi phạm, trong đó khởi tố 18 vụ với 65 bị can. Chi cục Hải quan khu vực I kiểm tra, xử lý 121 vụ, với số tiền xử phạt vi phạm hành chính 13 tỷ 600 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm lên tới 378 tỷ 115 triệu đồng.

Đối với lĩnh vực thuế, Thuế thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý 2.050 vụ vi phạm, xử phạt hành chính 157 tỷ 584 triệu đồng và truy thu thuế 463 tỷ 124 triệu đồng. Trong khi đó, Sở Y tế kiểm tra 80 vụ, xử lý 19 vụ, phạt hành chính 800 triệu đồng; Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra 55 vụ, xử lý 2 vụ với số tiền phạt 42 triệu đồng.

Những kết quả trên cho thấy hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ lưu thông hàng hóa, kinh doanh trang sức đến sản xuất, chế biến thực phẩm và hoạt động thuế.

Tập trung kiểm soát thị trường những tháng cuối năm

Trước diễn biến của thị trường và yêu cầu kiểm soát vi phạm trong giai đoạn cuối năm, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-BCĐ389 ngày 13/10/2026 về kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2026.

Theo đó, trong tháng 11 và thời gian tiếp theo, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình theo lĩnh vực, địa bàn quản lý; tập trung kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa lớn và các điểm giao nhận, chuyển phát hàng hóa.

Các nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng hóa ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả cũng được chú trọng kiểm soát. Đặc biệt, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng và hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử là những lĩnh vực được xác định cần tăng cường kiểm tra, giám sát.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, Ban Chỉ đạo 389 thành phố đặt yêu cầu đổi mới hoạt động thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân về tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Người dân, doanh nghiệp được vận động chủ động cung cấp thông tin, phản ánh những dấu hiệu vi phạm pháp luật đến cơ quan chức năng.

Việc triển khai các đoàn kiểm tra liên ngành trong những tháng cuối năm được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, giữ ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng trên địa bàn Thủ đô.