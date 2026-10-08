Hà Nội: Phát hiện cơ sở sản xuất giò, chả sử dụng hàn the

Ngày 5/10, Đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp với Công an xã Dân Hòa tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất giò, chả của Hộ kinh doanh N.X.H, tại thôn Hoàng Kỳ, xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang sản xuất 47,9kg giò gà và 262,7kg chả gà; đồng thời phát hiện 26,5kg hàn the tại cơ sở.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giò, chả sử dụng hàn the.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông N.X.H, chủ hộ kinh doanh, thừa nhận sử dụng hàn the trong quá trình sản xuất giò, chả nhằm tạo độ dai, giòn và kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra nhanh hàn the đối với mẫu giò gà và chả gà bằng bộ kit thử nhanh. Kết quả, cả hai mẫu đều dương tính với hàn the. Để có cơ sở xác định chất lượng sản phẩm và làm rõ các nội dung liên quan, đoàn kiểm tra phối hợp với Trạm Y tế xã Dân Hòa lấy mẫu giò, chả để kiểm nghiệm theo quy định.

Qua kiểm tra ban đầu, Đội Quản lý thị trường số 11 và Công an xã Dân Hòa nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Toàn bộ số giò, chả, hàn the và các dụng cụ sử dụng để chế biến giò, chả tại cơ sở đã được tạm giữ, niêm phong. Đội Quản lý thị trường số 11 và Công an xã Dân Hòa thống nhất chuyển toàn bộ hồ sơ cùng tang vật đến Công an xã Dân Hòa để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hơn 1.100 bộ quần áo có dấu hiệu giả mạo Adidas

Trước đó, ngày 6/10, Đội Quản lý thị trường số 13, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh quần áo tại phường Cầu Giấy theo quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở do bà L.T.T làm chủ đang kinh doanh 1.151 bộ quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas được bảo hộ tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với dấu hiệu nhãn hiệu gắn trên số hàng hóa này.

Lực lượng QLTT Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh quần, áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Đoàn kiểm tra cũng phát hiện Hộ kinh doanh L.T.T đang hoạt động tại địa chỉ trên nhưng chưa thực hiện thông báo địa điểm kinh doanh đến cơ quan thuế và cơ quan Quản lý thị trường nơi đặt địa điểm kinh doanh theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 13 đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong 1.151 bộ quần áo để xác minh, làm rõ. Đồng thời, thông tin, tài liệu và mẫu hàng hóa liên quan được gửi đến Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh, đại diện sở hữu công nghiệp được ủy quyền của Adidas tại Việt Nam, để xác minh, đánh giá dấu hiệu vi phạm.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, tài liệu thu thập và văn bản xác nhận của đại diện chủ thể quyền, Đội Quản lý thị trường số 13 nhận thấy vụ việc có dấu hiệu liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, có dấu hiệu của “Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Ngày 7/10, Đội Quản lý thị trường số 13 đã chuyển toàn bộ hồ sơ cùng tài liệu, tang vật liên quan đến Công an phường Cầu Giấy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua các vụ việc, lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ và quyền sở hữu trí tuệ liên quan trước khi đưa hàng hóa ra thị trường.