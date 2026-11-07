Hà Nội phát hiện cơ sở sản xuất giò chả chứa hàn the, tạm giữ 571 kg

Qua công tác nắm tình hình và kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng tại Hà Nội vừa triệt phá thành công cơ sở sản xuất giò chả chứa hàn the quy mô lớn, tạm giữ 571 kg thành phẩm vi phạm an toàn thực phẩm.

Phát hiện chuỗi tiêu thụ và bắt quả tang cơ sở sản xuất có hàn the

Thời gian qua, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hà Đông, Hà Nội phát hiện hai cơ sở kinh doanh giò chả của bà P.T.T (sinh năm 1993) và bà P.T.H (sinh năm 1970) tại chợ Xanh - Văn Quán có dấu hiệu buôn bán sản phẩm chứa chất cấm. Phối hợp cùng Trạm Y tế phường tiến hành kiểm tra và xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng xác định các mẫu giò lợn tại đây đều cho kết quả dương tính với hàn the. Toàn bộ số hàng này do hộ kinh doanh Đ.V.H (sinh năm 1979, trú tại xã Dân Hòa, TP Hà Nội) sản xuất.

Tổng khối lượng thành phẩm giò lợn, chả lợn, chả cốm bị tạm giữ là 571kg. Ảnh: Đức Tâm/nguồn HNM

Từ manh mối này, Công an phường Hà Đông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 17 và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất tại xã Dân Hòa. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện 17 kg bột màu trắng đựng trong bao và 11 kg đựng trong xô nghi là hàn the. Kết quả test nhanh cũng cho thấy toàn bộ sản phẩm giò chả tại xưởng đều dương tính với chất cấm.

Tạm giữ tang vật, khởi tố vụ án hình sự

Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu gửi kiểm nghiệm, đồng thời tạm giữ tổng cộng 571 kg giò, chả thành phẩm bao gồm: 118 kg giò lợn, 402 kg chả lợn và 51 kg chả cốm – đều là những mặt hàng đang tiêu thụ chạy trên thị trường, cùng nhiều dụng cụ phục vụ sản xuất.

Ngày 13/10/2026, kết quả kiểm nghiệm chính thức từ Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã khẳng định các mẫu sản phẩm trên đều chứa hàn the. Đáng chú ý, cơ sở này vốn đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Vụ việc đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước tại địa phương, nhất là công tác giám sát, hậu kiểm sau khi cấp phép.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

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