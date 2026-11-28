Hệ thống bơm gas trái phép được lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện. Ảnh QLTT.

Ngày 27/11, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội về kiểm tra hoạt động kinh doanh khí LPG trên địa bàn, Đội Quản lý thị trường số 17 cùng đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) và Công an xã Phù Đổng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh khí LPG do ông Lại Duy Quý làm chủ tại khu Đồng Qoắc, thôn Trung Mầu, xã Phù Đổng, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang thực hiện hoạt động sang chiết, nạp khí LPG từ bồn chứa vào các bình gas loại 12kg và 45kg nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, không có giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Hàng loạt bình gas được phát hiện tại cơ sở kinh doanh khí LPG ở xã Phù Đổng, Hà Nội. Ảnh QLTT

Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở lưu giữ 230 vỏ bình gas, gồm 187 vỏ bình loại 12kg và 43 vỏ bình loại 45kg, nhưng chủ cơ sở không xuất trình được hợp đồng thuê nạp LPG.

Ngoài ra, cơ sở còn thực hiện sang chiết, nạp khí LPG trái phép vào các bình không thuộc sở hữu của mình, gồm 199 bình mang nhãn hiệu Vạn Lộc Petrol Gas và 155 bình mang nhãn hiệu Venus Petrol Gas.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận 354 bình gas đã được nạp với tổng khối lượng 4.743kg khí LPG. Toàn bộ số bình này đều không có màng co niêm phong trên van bình.

Các bình gas được sang chiết trái phép tại xã Phù Đổng. Ảnh QLTT

Bên cạnh đó, tại cơ sở còn có 4.000kg khí LPG trong bồn chứa dung tích 12.000 lít, cùng nhiều trang thiết bị chuyên dụng phục vụ hoạt động sang chiết, nạp gas, gồm 4 máy sang chiết khí LPG, một cân đồng hồ và một cân điện tử.

Đối với toàn bộ 8.743kg khí LPG, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tổng trị giá số khí LPG theo giá niêm yết tại cơ sở là 262,29 triệu đồng.

Theo báo cáo của Đội Quản lý thị trường số 17, cơ sở có 6 hành vi vi phạm, với tổng mức xử phạt dự kiến là 125 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa cùng tang vật liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.