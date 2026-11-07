Hà Nội phát hiện 571 kg giò, chả chứa hàn the

Ngày 7/11, Công an Thành phố Hà Nội thông tin về việc khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh giò, chả có sử dụng hàn the.

Trước đó, Công an phường Hà Đông phối hợp với lực lượng y tế kiểm tra hai cơ sở kinh doanh giò, chả tại chợ Xanh - Văn Quán, phường Hà Đông. Hai cơ sở này do bà P.T.H (56 tuổi) và chị P.T.T (33 tuổi) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng lấy mẫu giò lợn tại hai cơ sở để xét nghiệm nhanh. Kết quả cho thấy các mẫu sản phẩm đều dương tính với hàn the. Đây là dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cần được xác minh, làm rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giò, chả chứa hàn the. Ảnh: Công an cung cấp.

Tập trung truy xuất nguồn gốc sản phẩm, Công an phường Hà Đông xác định số giò, chả trên do hộ kinh doanh Đỗ Văn Huy (sinh năm 1979, trú tại xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội) sản xuất và cung cấp cho hai cơ sở kinh doanh tại chợ Xanh - Văn Quán.

Từ kết quả xác minh ban đầu, Công an phường Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Đội Quản lý thị trường số 17 và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất của hộ kinh doanh Đỗ Văn Huy.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 17 kg bột màu trắng đựng trong bao và 11 kg bột màu trắng đựng trong xô, nghi là hàn the. Đồng thời, đoàn kiểm tra tạm giữ 571 kg giò, chả thành phẩm, gồm 118 kg giò lợn, 402 kg chả lợn và 51 kg chả cốm, cùng các dụng cụ phục vụ sản xuất.

Kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chuyên môn xác định các mẫu giò lợn, chả lợn và chả cốm tại cơ sở đều có chứa hàn the. Đáng chú ý, hộ kinh doanh Đỗ Văn Huy đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng vẫn có sản phẩm sử dụng chất này trong quá trình sản xuất.

Hàn the là chất không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm do có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Việc phát hiện số lượng lớn giò, chả thành phẩm chứa hàn the cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm không chỉ tồn tại tại cơ sở sản xuất mà còn có thể lan tới các điểm kinh doanh và người tiêu dùng.