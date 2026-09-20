Hà Nội: Phát hiện 552 người hưởng chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp sai quy định, số tiền hơn 1,3 tỷ đồng

Buổi làm việc giữa BHXH thành phố Hà Nội và VKSND thành phố Hà Nội.

Thông tin từ BHXH TP Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam, trong đó có hướng dẫn thông tin được cung cấp cho Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) về hành vi vi phạm là “chậm đóng, trốn đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); không hoàn trả tiền hưởng sai quy định về quỹ BHXH, BHYT, BHTN…”, BHXH thành phố đã giao cho BHXH cơ sở Đông Anh thí điểm phối hợp với VKSND Khu vực 7 để giải quyết việc thu hồi tiền hưởng chế độ BHXH không đúng quy định đối với người lao động.

Triển khai quy chế phối hợp, BHXH cơ sở Đông Anh đã cung cấp danh sách kèm tài liệu liên quan đến 08 trường hợp vi phạm điều kiện hưởng chế độ thanh toán một lần, tổng số tiền phải thu hồi trên 280 triệu đồng, bước đầu đã thu hồi ngay được hơn 95 triệu đồng. Số tiền còn lại, những lao động vi phạm cam kết khắc phục hoàn trả theo đúng quy định.

Đối với các trường hợp đã khắc phục toàn bộ số tiền hưởng không đúng quy định, BHXH cơ sở Đông Anh thực hiện khôi phục thời gian đã hưởng BHXH một lần, đồng thời cộng nối với thời gian đang tham gia BHXH (nếu có) nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho người lao động.

Đối với các cá nhân nộp dần hằng tháng, BHXH cơ sở Đông Anh tiếp tục giám sát, đôn đốc thực hiện theo đúng lộ trình đã cam kết.

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Từ những kết quả trên, BHXH TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo BHXH các cơ sở phối hợp với VKSND các khu vực triển khai, rà soát đồng loạt trên toàn thành phố.

Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm 2026, BHXH thành phố đã ban hành quyết định kiểm tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.331 đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh, nội bộ và tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng. Kết quả sau kiểm tra đã phát hiện 552 lượt người hưởng chế độ BHXH, BHTN sai quy định với tổng số tiền phải thu hồi về quỹ BHXH, BHTN 1,3 tỷ đồng.

Để thu hồi số tiền hưởng chế độ BHXH, BHTN sai quy định, BHXH Thành phố đã áp dụng nhiều giải pháp như gửi văn bản trực tiếp đến người lao động, làm việc với đơn vị sử dụng lao động hiện tại, phối hợp với BHXH các tỉnh/thành để thu hồi, chuyển hồ sơ sang cơ quan tố tụng.

Về kết quả phối hợp với VKSND trong việc đôn đốc thu hồi tiền chậm đóng, VKSND Thành phố và VKSND các khu vực đã phối hợp thực hiện đôn đốc đối với 2.169 đơn vị, sau đôn đốc đã thu hồi 126,770 tỷ đồng/239,15 tỷ đồng (tỷ lệ thu hồi đạt 46,39%).

Về việc phối hợp thu hồi tiền hưởng chế độ BHXH một lần và BHTN không đúng quy định, BHXH TP Hà Nội đã rà soát danh sách 44 trường hợp hưởng chế độ BHXH một lần không đúng quy định với số tiền 2,252 tỷ đồng; 564 trường hợp chưa hoàn trả tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp sai quy định theo Kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước, với số tiền 5,037 tỷ đồng, đề xuất VKSND khu vực và VKSND thành phố Hà Nội gửi văn bản đôn đốc các cá nhân phải thu hồi tiền hưởng sai chế độ BHXH một lần, trợ cấp BHTN.

Về tình hình VKSND khởi kiện doanh nghiệp, cá nhân cố tình vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, tính đến ngày 8-9-2026, đã có 04 VKSND khu vực có quyết định khởi kiện đối với 05 đơn vị với tổng số tiền nợ là 18,3 tỷ đồng, trong đó tiền gốc là 9,07 đồng, tiền lãi là 9,29 tỷ đồng.

Đặc biệt, ngày 7-9, Tòa án nhân dân khu vực 12 - Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án dân sự công ích về việc "Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ nộp tiền bảo hiểm", bị đơn là Công ty MD. Ngày 17-9, Tòa án nhân dân Khu vực 6 thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đặng Đình Tụ (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Bảo Tụ) về tội “Gian lận BHXH” theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 214 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng.

Cũng theo BHXH TP Hà Nội, nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận BHXH, BHYT, BHXH thành phố đã chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp. Đặc biệt, tăng cường phối hợp với cơ quan Công an tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành đột xuất về BHXH, BHTN, BHYT nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.