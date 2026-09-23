Hà Nội: Phát hiện 240 kg nhân bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, quá hạn

Ngày 22/9/2026, Đội Quản lý thị trường số 25, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Công an phường Chương Mỹ kiểm tra một cơ sở kinh doanh thuộc Công ty TNHH SX TM & DV V.C tại tổ dân phố Bình Sơn, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động kiểm tra được thực hiện trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu.

Phát hiện 120 kg nhân bánh không rõ nguồn gốc

Theo thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 25, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 120 kg nguyên liệu là nhân bánh Trung thu chưa qua sử dụng. Số hàng hóa này không có hóa đơn, chứng từ và không có thông tin để xác định nguồn gốc, nơi sản xuất hoặc xuất xứ. Tổng trị giá số hàng được xác định là 3,6 triệu đồng.

Ngoài số nguyên liệu trên, đoàn kiểm tra còn phát hiện 120 kg nhân bánh Trung thu mang nhãn hiệu SAVA, loại nhân thập cẩm truyền thống. Số hàng này đã hết hạn sử dụng từ tháng 4/2026 nhưng vẫn được bảo quản và bày bán tại cơ sở.

Đội Quản lý thị trường số 25 đang kiểm tra hàng hoá vi phạm. Ảnh: QLTT Hà Nội.

Tổng trị giá số hàng quá hạn sử dụng được xác định là 6 triệu đồng. Như vậy, tổng số nguyên liệu nhân bánh Trung thu bị phát hiện có dấu hiệu vi phạm tại cơ sở là 240 kg, với tổng trị giá 9,6 triệu đồng. Sau khi kiểm tra, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 25 đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ 240 kg nguyên liệu để xử lý theo quy định.

Đề xuất xử phạt doanh nghiệp 13 triệu đồng

Căn cứ hồ sơ vụ việc, Đội Quản lý thị trường số 25 đề xuất xử phạt Công ty TNHH SX TM & DV V.C tổng số tiền 13 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm được xác định trong quá trình kiểm tra.

Cụ thể, mức phạt 8 triệu đồng được đề xuất đối với hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đối với hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm quá hạn sử dụng, mức phạt được đề xuất là 5 triệu đồng.

Các mức xử phạt được cơ quan Quản lý thị trường đề xuất căn cứ các quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/1/2022 và Nghị định số 24/2025/NĐ-CP ngày 21/2/2025 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan.

Đối với hành vi kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng, cơ quan chức năng áp dụng các quy định tại Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 1/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021.

240kg là tổng số lượng nguyên liệu vi phạm bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Bên cạnh hình thức xử phạt tiền, cơ quan chức năng đề xuất buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định. Việc tạm giữ số nguyên liệu trên nhằm ngăn chặn số hàng hóa tiếp tục được đưa vào sử dụng, kinh doanh khi chưa được xử lý theo quy định.

Tăng kiểm tra nguyên liệu làm bánh Trung thu

Thời điểm trước và trong Tết Trung thu, nhu cầu tiêu thụ bánh Trung thu và các loại nguyên liệu phục vụ sản xuất bánh tăng cao. Đây cũng là thời điểm lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phục vụ mùa Trung thu.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh và nguyên liệu làm bánh, việc kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ và thời hạn sử dụng là một trong những nội dung được chú trọng trong quá trình kiểm tra.

Đội Quản lý thị trường số 25 cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với Công an và các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nguyên liệu và bánh Trung thu.

Các trường hợp phát hiện vi phạm sẽ được xử lý theo quy định, qua đó góp phần kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường và bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu.