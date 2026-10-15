Hà Nội phát hiện 1.283 đồ chơi trẻ em không có hóa đơn, chứng từ

Ngày 14/10/2026, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em tại số 19 phố Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cửa hàng này do bà Nguyễn Phương Ly làm chủ, thuộc Hộ kinh doanh Nguyễn Phương Ly - Đồng Xuân.

Tại đây, qua kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện tại cơ sở đang kinh doanh 1.283 sản phẩm đồ chơi trẻ em hình bánh bao các loại do nước ngoài sản xuất. Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ hộ kinh doanh đã không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ liên quan để chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa đang bày bán. Căn cứ kết quả kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 2 xác định toàn bộ số đồ chơi trên là hàng hóa nhập lậu.

Qua kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện tại cơ sở đang kinh doanh 1.283 sản phẩm đồ chơi trẻ em hình bánh bao các loại do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn, chứng từ.

Theo giá bán được niêm yết tại cửa hàng, tổng trị giá số hàng hoá vi phạm là 10.970.000 đồng và toàn bộ số hàng này đã được tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường cũng đã ghi nhận, làm rõ số lượng, chủng loại hàng hoá vi phạm cùng các thông tin liên quan đến cơ sở kinh doanh. Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh, hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc.

Đội Quản lý thị trường số 2 đã báo cáo lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội về kết quả kiểm tra và số hàng hóa vi phạm và các nội dung liên quan được ghi nhận tại cơ sở, đồng thời thực hiện các yêu cầu theo chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục.