Theo kế hoạch của thành phố Hà Nội, trong tổng số vé miễn phí dự kiến phát hành, 10.500 vé dành cho người dân tại 19 phường thuộc thành phố, 7.000 vé được phân phối qua các nền tảng trực tuyến. Số vé còn lại dành cho các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia chương trình.

Người dân quan tâm có thể theo dõi thông báo chính thức của Ban Tổ chức để cập nhật phương thức và thời gian nhận vé.

Hà Nội phát hành hơn 38.000 vé miễn phí cho concert ngày 24/11. Ảnh minh họa/M.H

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội, với thời lượng tối đa 120 phút và khoảng 50.000 người tham gia.

Chương trình được tổ chức nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030 và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại, ứng dụng công nghệ sân khấu hiện đại, cùng các màn pháo hoa được bố trí xen kẽ trong chương trình và khi kết thúc.

Thông qua các tiết mục biểu diễn, chương trình hướng tới tái hiện dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến hiện tại và tương lai, kết nối giá trị di sản với tinh thần sáng tạo đương đại. Qua đó, sự kiện góp phần tôn vinh bản sắc dân tộc, truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết và những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam.

Bên cạnh việc tạo không gian thưởng thức nghệ thuật quy mô lớn cho công chúng, sự kiện góp phần khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước; đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, năng động, sáng tạo.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cũng tổ chức tiếp sóng trên các kênh, nền tảng của đơn vị và lắp đặt một số màn hình LED tại các khu vực xa trung tâm để phục vụ người dân.

Theo kế hoạch, công tác thi công, tập luyện và sơ duyệt diễn ra từ ngày 9 đến 21/11/2026. Thành phố tổ chức tổng duyệt các phương án vào 16h ngày 22/11, trước khi chương trình chính thức diễn ra.

Với quy mô lớn, hình thức trình diễn kết hợp nghệ thuật và công nghệ hiện đại cùng chính sách phát hành vé miễn phí, chương trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa, nghệ thuật của Thủ đô trong tháng 11, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với công chúng.