Hà Nội phát động xây dựng người Thủ đô thanh lịch, văn minh năm 2026

Hội nghị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục đưa các chuẩn mực ứng xử thanh lịch, văn minh vào đời sống, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Thủ đô trong bối cảnh phát triển và hội nhập.

Sau gần 10 năm triển khai Quy tắc ứng xử của TP. Hà Nội, nhiều chuẩn mực đã từng bước trở thành nếp sống trong cộng đồng. Ảnh: hanoimoi.vn

Sau gần 10 năm triển khai Quy tắc ứng xử của TP. Hà Nội, nhiều chuẩn mực đã từng bước trở thành nếp sống trong cộng đồng. Tuy nhiên, để tạo chuyển biến thực chất, bền vững, việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026 được triển khai theo hướng cụ thể hóa các chuẩn mực bằng những mô hình thực hành, bộ tiêu chí đánh giá và thang điểm rõ ràng, lấy các giá trị cốt lõi “Văn hiến – Bản sắc – Sáng tạo” làm trung tâm.

Theo kế hoạch của Sở VHTTDL Hà Nội, 10 mô hình được triển khai nhằm đưa văn hóa ứng xử vào từng môi trường sống, học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng. Các mô hình tập trung vào xây dựng tuyến phố, khu dân cư văn minh sáng – xanh – sạch – đẹp; công sở văn hóa, kỷ cương, trách nhiệm, thân thiện; trường học thân thiện; thiết chế văn hóa, thể thao kết nối cộng đồng; gia đình văn hóa, dòng họ văn minh; di tích, lễ hội văn minh, an toàn; thư viện mở; ứng xử đẹp trên không gian mạng; chợ văn minh và hình ảnh công dân xanh, hội nhập, thanh lịch, văn minh.

Điểm mới trong triển khai năm nay là kết quả thực hiện được lượng hóa thông qua bộ tiêu chí và thang điểm cụ thể cho từng mô hình. Mỗi xã, phường lựa chọn từ 1–3 mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, tổ chức tự đánh giá trên cơ sở hồ sơ minh chứng. Sở sẽ kiểm tra thực tế, làm căn cứ biểu dương các mô hình tiêu biểu đạt từ 80 điểm trở lên tại hội nghị tổng kết dự kiến tổ chức vào tháng 12.2026.

Đến nay, 126/126 xã, phường cùng các cơ quan cấp Thành phố đã ban hành kế hoạch và đăng ký mô hình triển khai, thể hiện sự hưởng ứng của các địa phương, đơn vị đối với nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa Thủ đô.

Trong khuôn khổ hội nghị, chương trình nghệ thuật “Hà Nội – Nét đẹp từ những điều bình dị”, video giới thiệu 10 mô hình và nghi thức phát động sẽ góp phần lan tỏa thông điệp về văn hóa ứng xử trong cộng đồng.

Đặc biệt, Cuộc thi trực tuyến “Văn hóa từ mỗi hành động” được phát động với hình thức dự thi bằng video ngắn, khuyến khích người dân chia sẻ những hành động đẹp, cách ứng xử văn minh trong đời sống thường ngày.

Thông qua các hoạt động, Hà Nội hướng tới chuyển từ tuyên truyền, vận động sang thực hành và duy trì những hành vi ứng xử tích cực, bắt đầu từ mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, trường học và khu dân cư. Qua đó, những giá trị thanh lịch, văn minh không chỉ được nhắc đến như nét đẹp truyền thống mà còn hiện diện trong cách người Hà Nội giao tiếp, làm việc, tham gia các hoạt động cộng đồng và ứng xử trên không gian mạng.

Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh vì thế không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành văn hóa mà cần sự tham gia thường xuyên, tự giác của toàn xã hội. Mỗi hành động đẹp, dù nhỏ bé, khi được duy trì và lan tỏa sẽ góp phần bồi đắp cốt cách người Tràng An, gìn giữ bản sắc văn hóa Thủ đô và xây dựng Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.