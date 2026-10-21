Hà Nội phát động xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, sau gần 10 năm triển khai Quy tắc ứng xử, việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã có nhiều chuyển biến tích cực, song kết quả vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là đưa các chuẩn mực ứng xử vào hành động, tạo chuyển biến thực chất và bền vững trong đời sống.

Theo ông Phạm Tuấn Long, thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cần gắn với phát huy các giá trị “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”, đồng thời nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc của Nhân dân. Kết quả cần được thể hiện từ công sở, gia đình, trường học, khu dân cư đến không gian mạng.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V.Anh

Năm 2026, thành phố Hà Nội tập trung triển khai 10 mô hình gắn với đời sống hằng ngày, gồm: Tuyến phố, khu dân cư văn minh Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp; Công sở văn hóa - kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện; Trường học thân thiện - nói lời hay, làm việc tốt - cảnh quan đẹp; Thiết chế văn hóa - thể thao thân thiện - kết nối văn hóa cộng đồng; Gia đình văn hóa - Dòng họ văn minh - Khu dân cư nghĩa tình; Di tích, lễ hội văn minh - an toàn - hiện đại; Thư viện mở - không gian đọc thanh lịch; Người Hà Nội ứng xử đẹp trên không gian mạng; Chợ văn minh - tiểu thương thân thiện; Công dân xanh - hội nhập - thanh lịch, văn minh.

Điểm mới là mỗi mô hình có bộ tiêu chí và thang điểm riêng, xác định rõ nhiệm vụ, kết quả cần đạt và minh chứng. Việc đánh giá hướng đến kết quả thực tế và sự hài lòng của người dân, không chạy theo thành tích.

Đến nay, 126/126 xã, phường đã ban hành kế hoạch và đăng ký mô hình phù hợp; Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố và 9 sở, ngành đã đăng ký mô hình thực hiện Quy tắc ứng xử.

Để triển khai hiệu quả, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung vào 5 nhiệm vụ: đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức các mô hình bằng nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả; đổi mới tuyên truyền, lấy hành động đẹp và câu chuyện thực tế làm trung tâm; tổ chức hiệu quả Cuộc thi trực tuyến “Văn hóa từ mỗi hành động”; thực hiện nghiêm việc tự đánh giá, chấm điểm theo bộ tiêu chí, bảo đảm số liệu và minh chứng trung thực.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương được đề nghị phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân trong tham gia, giám sát, duy trì các mô hình; kiên trì nhắc nhở, điều chỉnh những hành vi chưa phù hợp, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và trên không gian mạng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: V.Anh

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát động Cuộc thi trực tuyến “Văn hóa từ mỗi hành động”. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được đề nghị tuyên truyền, phổ biến thể lệ trên hệ thống thông tin cơ sở, trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia.

Theo ông Phạm Tuấn Long, mỗi bài dự thi, video ngắn có thể kể một câu chuyện thật, ghi lại một hành động đẹp hoặc giới thiệu sáng kiến thiết thực, qua đó lan tỏa cách ứng xử văn minh và truyền cảm hứng để cộng đồng cùng thực hiện.

Việc triển khai Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được xác định là quá trình lâu dài, trong đó trọng tâm là biến chuẩn mực thành thói quen, nhận thức thành hành động và các giá trị văn hóa thành sức mạnh nội sinh của Thủ đô. Dự kiến, các mô hình tiêu biểu sẽ được đánh giá, biểu dương và nhân rộng tại hội nghị tổng kết vào tháng 12/2026.