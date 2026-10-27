Hà Nội phát động lễ ra quân 'Chung tay lan tỏa an sinh - Vì mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân'

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã đưa ra những quyết sách chiến lược mang tính đột phá, nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tại Tuyên Quang, những tinh thần chỉ đạo cốt lõi từ Trung ương đang lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên sự đồng thuận sâu sắc và niềm tin vững chắc trong cán bộ, đảng viên cùng Nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh.