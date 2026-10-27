Hà Nội phát động lễ ra quân 'Chung tay lan tỏa an sinh - Vì mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân'
BHXH thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ra quân với chủ đề “Chung tay lan tỏa an sinh - Vì mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân”. Trong ngày ra quân, Hà Nội phấn đấu vận động 6.000 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng, góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-phat-dong-le-ra-quan-chung-tay-lan-toa-an-sinh-vi-muc-tieu-bhxh-bhyt-toan-dan-1762927.html