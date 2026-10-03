Hà Nội phát động hưởng ứng 'Ngày Văn hóa Việt Nam' năm 2026

Lễ phát động được tổ chức nhằm thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam”, qua đó thể hiện sự quan tâm đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, khẳng định vai trò của nhân dân trong sáng tạo, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Với chủ đề “Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến - Muôn sắc Việt Nam”, Lễ phát động tôn vinh truyền thống văn hiến của Thủ đô, đồng thời giới thiệu sự đa dạng, phong phú của văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đây cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến ngày 24/11/2026.

Với chủ đề “Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến - Muôn sắc Việt Nam”, Lễ phát động tôn vinh truyền thống văn hiến của Thủ đô, đồng thời giới thiệu sự đa dạng, phong phú của văn hóa các dân tộc Việt Nam

Tham dự Lễ phát động có đại diện lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành, địa phương cùng đại diện các tỉnh, thành phố tham gia ký kết Quy chế phối hợp. Chia sẻ về việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: “Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, và các hoạt động văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao phù hợp điều kiện của từng địa phương để Nhân dân được tham gia rộng rãi và thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc”.

Đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại sự kiện.

Tại địa phương, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Vì Nguyễn Hữu Thịnh nhấn mạnh Xã Ba Vì sẽ hưởng ứng lời phát động của UBND Thành phố bằng sự tham gia của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Đồng thời, xã Ba Vì sẽ cụ thể hóa các nội dung trên thành những hoạt động phù hợp với từng thôn và cộng đồng để văn hóa được gìn giữ, thực hành và trao truyền trong đời sống hằng ngày. Với tinh thần đó, xã Ba Vì cùng các xã, phường của Thủ đô quyết tâm đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại.

Chương trình gồm các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chào mừng, phát biểu phát động của lãnh đạo UBND Thành phố, phát biểu hưởng ứng của đại diện địa phương, ký kết Quy chế phối hợp và nghi thức phát động. Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra giao lưu nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ và đồng bào các dân tộc đang sinh sống, hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam”

Đặc biệt, Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa thành phố Hà Nội với 10 tỉnh, thành phố về tổ chức các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Các địa phương tham gia gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, thành phố Huế và thành phố Cần Thơ.

Việc ký kết nhằm tăng cường liên kết giữa Hà Nội và các địa phương trong tổ chức hoạt động văn hóa, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đồng thời tạo thêm cơ hội giao lưu, giới thiệu bản sắc văn hóa vùng miền tới người dân và du khách.

Trong hai ngày 3 và 4/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu và trải nghiệm văn hóa. Trong đó, không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội được giới thiệu cùng 20 gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm làng nghề, phố nghề, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu của Thành phố.

Thông qua các hoạt động, người dân và du khách có cơ hội trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm những giá trị văn hóa cùng nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng các dân tộc, góp phần đưa văn hóa trở thành một phần gần gũi trong đời sống cộng đồng. Tiếp nối Lễ phát động và chuỗi hoạt động hưởng ứng, Chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 24/11/2026 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Được Thành phố Hà Nội xác định là một trong những sự kiện văn hóa mang thương hiệu Thủ đô, chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” hướng tới tạo không gian kết nối, giao lưu và quảng bá văn hóa Việt Nam; đồng thời khuyến khích người dân tham gia bảo tồn, thực hành, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Qua chuỗi hoạt động, Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, góp phần xây dựng Thủ đô theo định hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.