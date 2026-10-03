Hà Nội phát động hưởng ứng 'Ngày Văn hóa Việt Nam' năm 2026

Đến dự Lễ phát động có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà; cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh, TP.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 24/11 hàng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với văn hóa và đặt ra trách nhiệm đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống, không chỉ hiện diện trong di tích, lễ hội hay tác phẩm nghệ thuật, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết và thúc đẩy toàn xã hội thực hành lối sống văn hóa, văn minh, tạo môi trường thuận lợi để người dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các sản phẩm văn hóa.

Thủ đô Hà Nội với truyền thống nghìn năm văn hiến, nơi có bề dày lịch sử và nền tảng di sản văn hóa phong phú cả bề rộng lẫn chiều sâu với sự hòa nhập của văn hóa Thăng Long với các vùng văn hóa xứ Đoài, xứ Đông, Kinh Bắc, Sơn Nam Thượng, sự hòa nhập của các di sản văn hóa đặc trưng đã kết nối bồi đắp nên một Hà Nội bản sắc, tạo nền tảng vững chắc để văn hóa Thủ đô phát triển theo định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”, gắn kết giữa bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, nhân văn và giàu ký ức, kết nối tinh hoa các vùng miền bồi đắp nền tảng phát triển văn hóa của Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại Lễ phát động.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, TP Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, và các hoạt động văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao phù hợp điều kiện của từng địa phương để Nhân dân được tham gia rộng rãi và thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc thể hiện sự quyết tâm và trách nhiệm của Thủ đô trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc được tạo nên bởi chính các nghệ nhân, đồng bào đang gìn giữ và thực hành di sản, đóng vai trò chủ thể gìn giữ bản sắc từng dân tộc và tiếp nối di sản qua các thế hệ.

Ngày 1/7/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được chuyển giao về TP Hà Nội quản lý, thực hiện trọng trách được giao, cùng chung tay bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc và nâng cao chất lượng các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu dự chương trình.

Tại Lễ phát động hưởng ứng, TP Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố bạn cùng ký Quy chế phối hợp để các địa phương tiếp tục hỗ trợ đồng bào 54 dân tộc anh em có thêm điều kiện thực hành, trao truyền di sản và đóng góp vào đời sống văn hóa chung các dân tộc Việt Nam. TP Hà Nội mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các cơ quan Trung ương và các tỉnh, TP, địa phương trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam tại Hà Nội.

Để Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân, các giá trị văn hóa được giữ gìn bồi đắp lan tỏa, người dân được tham gia rộng rãi và thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành TP, các phường xã xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai các hoạt động hưởng ứng phù hợp với chức năng, điều kiện của đơn vị, địa phương; đồng thời xây dựng môi trường làm việc văn minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và văn hóa phục vụ Nhân dân.

UBND các phường xã quan tâm bố trí nguồn lực, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa và không gian công cộng để phục vụ Nhân dân, phát hiện, hỗ trợ đưa những tác phẩm, sản phẩm văn hóa có giá trị đến với công chúng, Nhân dân, kịp thời biểu dương những tấm gương, việc làm đẹp và các sáng kiến của cộng đồng, khuyến khích người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện ứng xử văn minh, có trách nhiệm tại địa phương.

Lãnh đạo TP Hà Nội cũng đề nghị Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và các chủ thể sáng tạo tiếp tục đóng góp tài năng, tâm huyết bằng những tác phẩm, sản phẩm văn hóa có giá trị; tích cực truyền dạy di sản, bồi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Những đóng góp ấy sẽ làm phong phú đời sống tinh thần và giúp các giá trị truyền thống được tiếp nối trong cuộc sống hôm nay.

Các cộng đồng sáng tạo tiếp tục quan tâm đầu tư, phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa có chất lượng; hỗ trợ hoạt động sáng tạo, bảo tồn di sản và mở rộng các không gian văn hóa, phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch và tạo sinh kế cho cộng đồng, góp phần bổ sung nguồn lực cho phát triển văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề nghị mỗi người dân Thủ đô hãy bắt đầu từ những điều gần gũi như tham gia hoạt động văn hóa tại địa phương, bảo vệ di tích, gìn giữ phong tục tốt đẹp và ứng xử văn minh nơi công cộng. Mỗi gia đình quan tâm giáo dục con em về truyền thống; mỗi người trẻ chủ động tìm hiểu di sản, phát huy sáng tạo và giới thiệu văn hóa Việt Nam, Thăng Long Hà Nội đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình đã Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa TP Hà Nội với 10 tỉnh, TP về tổ chức các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhằm tăng cường liên kết giữa các địa phương trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 là chương trình mở đầu, tạo khí thế và sự lan tỏa cho chuỗi hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội năm 2026. Qua đó, Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, đồng thời phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống nghìn năm văn hiến và kết nối, lan tỏa giá trị văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.