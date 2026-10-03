Hà Nội phát động hưởng ứng 'Ngày Văn hóa Việt Nam' năm 2026

Sự kiện được tổ chức nhằm thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, cùng các đại biểu và bà con dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm trong Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam”.

Năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa và khẳng định vai trò của Nhân dân trong sáng tạo, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Với thông điệp “Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến - Muôn sắc Việt Nam”, Lễ phát động tôn vinh truyền thống văn hiến của Thủ đô và sự đa dạng văn hóa các dân tộc Việt Nam, mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng trên địa bàn thành phố từ nay đến ngày 24/11/2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam”.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Quyết định này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, đồng thời đặt ra trách nhiệm đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức tổng thể nhiều hoạt động nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện của từng địa phương để nhân dân được tham gia rộng rãi và thụ hưởng những giá trị tốt đẹp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại buổi lễ.

Trong khuôn khổ chương trình còn có: Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa thành phố Hà Nội với 10 tỉnh, thành phố về tổ chức các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, gồm: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP. Huế và TP. Cần Thơ. Hoạt động ký kết góp phần tăng cường liên kết giữa các địa phương trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Ngày 3, 4/10/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam còn diễn ra các hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu, trải nghiệm văn hóa; giới thiệu các không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội và 20 gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm làng nghề, phố nghề, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu của Thành phố. Nhân dân và du khách có cơ hội trực tiếp tham gia, tìm hiểu và trải nghiệm các giá trị văn hóa cùng nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng các dân tộc.

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ.

Tiếp nối Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng, Chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” sẽ diễn ra từ ngày 21 - 24/11/2026 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Được Thành phố xác định là một trong những sự kiện văn hóa mang thương hiệu Thủ đô, chương trình tạo không gian kết nối, giao lưu, quảng bá văn hóa Việt Nam; khuyến khích Nhân dân tham gia bảo tồn, thực hành, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Qua đó, chương trình phát huy vai trò của Hà Nội là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.