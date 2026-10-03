Hà Nội phát động hưởng ứng 'Ngày Văn hóa Việt Nam' năm 2026

Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 về phát triển văn hóa Việt Nam và Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17.3.2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, hướng tới “Ngày Văn hóa Việt Nam” 24.11.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội năm 2026

Đến dự buổi lễ có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy; ông Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; cùng đông đảo đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, địa phương của Hà Nội và lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam”, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, đồng thời khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong sáng tạo, gìn giữ, thụ hưởng và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Mang thông điệp “Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến - Muôn sắc Việt Nam”, Lễ phát động tôn vinh truyền thống văn hiến của Thủ đô và sự đa dạng văn hóa của cộng đồng các dân tộc, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm chung trong việc bảo tồn di sản.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy dự lễ phát động

Phát biểu khai mạc, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” hôm nay được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của Thủ đô trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc.

Giá trị đó được tạo nên bởi chính các nghệ nhân, đồng bào dân tộc đang gìn giữ và thực hành di sản, đóng vai trò chủ thể gìn giữ bản sắc của từng dân tộc và tiếp nối di sản qua các thế hệ.

Theo bà Vũ Thu Hà từ ngày 1.7.2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ VHTTDL được chuyển giao về TP. Hà Nội quản lý.

Bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu khai mạc

Thực hiện trọng trách được giao, Hà Nội quyết tâm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc và nâng cao chất lượng các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tại lễ phát động, Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố cùng ký kết Quy chế phối hợp để các địa phương tiếp tục hỗ trợ đồng bào 54 dân tộc có thêm điều kiện thực hành, trao truyền di sản và đóng góp vào đời sống văn hóa chung của dân tộc Việt Nam.

TP. Hà Nội mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Bộ VHTTDL, của các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Vì, đại diện các xã, phường của thành phố, phát biểu hưởng ứng lễ phát động

Để “Ngày Văn hóa Việt Nam” thực sự trở thành ngày hội của nhân dân, để các giá trị văn hóa được gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa, tôi đề nghị các cấp, các ngành của TP. Hà Nội, các sở, ngành TP và các xã, phường xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, xây dựng và triển khai các hoạt động hưởng ứng phù hợp với chức năng, điều kiện của từng đơn vị, địa phương.

Đồng thời, xây dựng môi trường làm việc văn minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và văn hóa phục vụ nhân dân.

Các xã, phường quan tâm bố trí và huy động các nguồn lực, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa và không gian công cộng để phục vụ nhân dân; hỗ trợ mang những tác phẩm, sản phẩm văn hóa có giá trị đến với công chúng; kịp thời biểu dương những tấm gương, việc làm đẹp trong cộng đồng; khuyến khích người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện ứng xử văn minh, có trách nhiệm tại địa phương.

Trao Quy chế phối hợp giữa UBND TP. Hà Nội và UBND các tỉnh, thành phố trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch và tổ chức các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Cùng với đó, đội ngũ trí thức, nghệ sĩ, nghệ nhân và các lực lượng sáng tạo tiếp tục đóng góp tài năng, tâm huyết bằng các tác phẩm, sản phẩm văn hóa có giá trị, tích cực truyền thông tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.

Những đóng góp ấy sẽ làm phong phú đời sống tinh thần, giúp các giá trị truyền thống kết nối chặt chẽ trong cuộc sống hôm nay.

“Mỗi người dân Thủ đô, mỗi gia đình hãy bắt đầu từ những việc gần gũi nhất: Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa tại địa phương, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo tồn phong tục tốt đẹp và ứng xử văn minh nơi công cộng. Mỗi bạn trẻ hãy chủ động tìm hiểu di sản, phát huy sáng tạo và giới thiệu văn hóa Việt Nam, văn hóa Thăng Long - Hà Nội đến bạn bè trong nước và quốc tế”, bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra nghi thức trao Quy chế phối hợp giữa TP. Hà Nội với 10 tỉnh, thành phố gồm: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP. Huế và TP. Cần Thơ.

Một số mục văn nghệ tại lễ phát động

Sự hợp tác này nhằm tăng cường liên kết giữa các địa phương trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch và tổ chức các hoạt động thường xuyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Để các nội dung hợp tác được triển khai hiệu quả, Sở VHTTDL Hà Nội giữ vai trò đầu mối tham mưu cho UBND TP. Hà Nội, đồng thời trực tiếp phối hợp với cơ quan chuyên môn các địa phương cụ thể hóa Quy chế thành những chương trình thực tế.

Diễn ra song song trong hai ngày 3-4.10.2026, không gian Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sôi động với nhiều hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu và trải nghiệm văn hóa.

TP. Hà Nội tổ chức giới thiệu không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội cùng 20 gian hàng quảng bá sản phẩm làng nghề, phố nghề, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu của Thủ đô, tạo điều kiện cho nhân dân và du khách trực tiếp tham gia tìm hiểu, trải nghiệm giá trị văn hóa cùng cộng đồng các dân tộc.

Tiếp nối chuỗi hoạt động mở đầu này, Chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 21-24.11.2026 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Được xác định là một trong những sự kiện văn hóa mang thương hiệu Thủ đô, chương trình hứa hẹn tạo không gian kết nối, quảng bá văn hóa Việt Nam, khuyến khích nhân dân tích cực thực hành và sáng tạo văn hóa, qua đó phát huy vai trò của Hà Nội là trung tâm văn hóa lớn của cả nước, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.