Hà Nội phát động hưởng ứng 'Ngày Văn hóa Việt Nam' năm 2026

Đây là năm đầu tiên “Ngày Văn hóa Việt Nam” được tổ chức, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò của cộng đồng trong gìn giữ, sáng tạo và phát huy bản sắc văn hóa.

Lễ phát động nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” trên địa bàn Hà Nội, thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Nghi thức phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội năm 2026.

Chương trình gồm các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, phát biểu phát động, phát biểu hưởng ứng, ký kết Quy chế phối hợp và nghi thức phát động. Các hoạt động giao lưu nghệ thuật có sự tham gia của nghệ nhân, nghệ sĩ và đồng bào các dân tộc đang sinh sống, hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, Hà Nội ký kết Quy chế phối hợp với 10 tỉnh, thành phố gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, thành phố Huế và thành phố Cần Thơ về tổ chức các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây là hoạt động nhằm tăng cường liên kết giữa các địa phương trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc.

Trong hai ngày 3 và 4/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra nhiều hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu và trải nghiệm văn hóa. Thành phố Hà Nội giới thiệu không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội cùng 20 gian hàng quảng bá sản phẩm làng nghề, phố nghề, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu.

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ phát động.

Tiếp nối chuỗi hoạt động, chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 24/11 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Sự kiện hướng tới tạo không gian giao lưu, quảng bá văn hóa Việt Nam, đồng thời khuyến khích người dân tham gia bảo tồn, thực hành, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Thông qua chuỗi hoạt động, Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.