Hà Nội phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Lễ phát động dự kiến tổ chức tại Sân khấu Làng III, với khoảng 450 - 500 đại biểu tham dự. Chương trình kéo dài khoảng 90 phút, gồm biểu diễn nghệ thuật chào mừng, nghi lễ chào cờ, lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Hà Nội với 10 tỉnh, thành phố và nghi thức phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Lễ cầu an của dân tộc Ba Na

Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội. Thông qua chương trình, Thành phố mong muốn tạo thêm không gian để người dân tiếp cận, trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tăng cường kết nối với các địa phương trong bảo tồn và phát huy di sản.

Không gian gặp gỡ của nhiều sắc màu văn hóa

Trong hai ngày 3-4/10, các hoạt động trình diễn và giao lưu sẽ diễn ra tại khu các làng dân tộc thuộc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Nghệ nhân, đồng bào của nhiều dân tộc như Ba Na, Gia Rai, Ê Đê, Tày, Thái, Dao, Tà Ôi, Cơ Tu và Khmer tham gia giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng mình.

Khách tham quan có dịp thưởng thức diễn tấu cồng chiêng, múa xoang, độc tấu đàn Tơ rưng, hát Then, đàn Tính, múa chuông, múa Thái cùng các tiết mục dân ca, dân vũ.

Hoạt động xòe cộng đồng cũng góp phần tạo không khí giao lưu giữa người biểu diễn và người tham dự.

Các hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm không gian văn hóa được tổ chức trong hai ngày 3 và 4/10 tại khu các làng dân tộc thuộc Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Việc các nghệ nhân, đồng bào trực tiếp trình diễn giúp công chúng tìm hiểu di sản qua chính những người đang gìn giữ và thực hành di sản.

Bên cạnh thưởng thức nghệ thuật, người dân có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm, giao lưu trong không gian văn hóa của các dân tộc.

Một điểm nhấn khác là 26 không gian văn hóa, trong đó có 6 không gian giới thiệu văn hóa Thăng Long - Hà Nội và 20 gian hàng quảng bá, trưng bày sản phẩm làng nghề, phố nghề, sản phẩm OCOP của Thủ đô.

Sự kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật và giới thiệu sản phẩm góp phần thể hiện mối liên hệ giữa di sản, đời sống cộng đồng và hoạt động sáng tạo hôm nay.

Tăng kết nối trong bảo tồn và phát huy di sản

Theo kế hoạch, lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố là một nội dung của chương trình phát động. Các địa phương tham gia gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, thành phố Huế và thành phố Cần Thơ.

Hoạt động phối hợp hướng tới tăng cường trao đổi, kết nối trong bảo tồn, phát huy và quảng bá giá trị văn hóa.

Đối với Hà Nội, đây cũng là cơ hội giới thiệu hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến bên cạnh những sắc màu văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Từ các tiết mục trình diễn đến không gian làng nghề, điểm chung của chuỗi hoạt động là tạo điều kiện để công chúng gặp gỡ các chủ thể văn hóa và trực tiếp tìm hiểu những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Qua đó, lễ phát động góp phần tôn vinh nghệ nhân, cộng đồng thực hành di sản, đồng thời mở rộng sự tham gia của người dân vào đời sống văn hóa.