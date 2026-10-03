Hà Nội phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam và Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Nơi hội tụ văn hóa của 54 dân tộc

Năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa; đồng thời khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong sáng tạo, gìn giữ, thụ hưởng và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Duy Khánh

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, việc lựa chọn Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam để tổ chức Lễ phát động thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của Thủ đô trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Những giá trị văn hóa được tạo nên và trao truyền qua các thế hệ bởi chính nghệ nhân, đồng bào các dân tộc - những chủ thể đang trực tiếp gìn giữ, thực hành di sản.

“Mỗi người dân Thủ đô, mỗi gia đình hãy bắt đầu từ những việc gần gũi nhất: tích cực tham gia các hoạt động văn hóa tại địa phương, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo tồn phong tục tốt đẹp và ứng xử văn minh nơi công cộng”, bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng kêu gọi thế hệ trẻ chủ động tìm hiểu di sản, phát huy sáng tạo và giới thiệu văn hóa Việt Nam, văn hóa Thăng Long - Hà Nội đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Đại biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Hà Nội. Ảnh: Duy Khánh

Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là dịp để tôn vinh truyền thống văn hiến của Thủ đô, sự đa dạng văn hóa của cộng đồng các dân tộc và lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong bảo tồn di sản.

Tăng liên kết giữa các địa phương

Tại Lễ phát động, UBND TP. Hà Nội và UBND 10 tỉnh, thành phố đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch và tổ chức các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trao Quy chế phối hợp giữa UBND TP. Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch và tổ chức các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Duy Khánh

10 địa phương gồm: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP. Huế và TP. Cần Thơ.

Theo đó, các địa phương phối hợp hỗ trợ đồng bào 54 dân tộc có thêm điều kiện thực hành, trao truyền di sản, đồng thời đưa các giá trị văn hóa vào đời sống và hoạt động văn hóa, du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội là đầu mối tham mưu cho UBND TP. Hà Nội, đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn của các địa phương để cụ thể hóa Quy chế thành các chương trình, hoạt động thực tế.

Sôi động các hoạt động giao lưu văn hóa

Song song với Lễ phát động, trong hai ngày 3 - 4/10, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi.

Tiết mục biểu diễn tại Lễ phát động. Ảnh: Duy Khánh

Tại không gian Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức các hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu và trải nghiệm văn hóa.

Đồng thời tổ chức giới thiệu không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội cùng 20 gian hàng quảng bá sản phẩm làng nghề, phố nghề, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu của Thủ đô, tạo điều kiện cho nhân dân và du khách trực tiếp tham gia tìm hiểu, trải nghiệm giá trị văn hóa cùng cộng đồng các dân tộc.

Lễ phát động thể hiện quyết tâm của Thủ đô trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Ảnh: Duy Khánh

Tiếp nối chuỗi hoạt động mở đầu này, chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội sẽ tiếp tục diễn ra từ 21 - 24/11 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.