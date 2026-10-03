Hà Nội phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Với thông điệp “Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến - Muôn sắc Việt Nam”, sáng 3/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội), UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội năm 2026 nhằm tôn vinh truyền thống văn hiến của Thủ đô và sự đa dạng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội năm 2026 nhằm tôn vinh truyền thống văn hiến của Thủ đô và sự đa dạng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Đến dự Lễ phát động có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố…

Năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam”, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa và khẳng định vai trò của Nhân dân trong sáng tạo, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo triển khai chuỗi hoạt động phong phú. Các chương trình hướng tới tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc. Đồng thời, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục và thể thao cũng được thiết kế phù hợp với điều kiện từng địa phương, để nhân dân được tham gia rộng rãi và thụ hưởng những giá trị tốt đẹp.

Bên cạnh các định hướng chung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cũng bày tỏ mong muốn mỗi người dân Thủ đô và từng gia đình sẽ chủ động, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa tại địa phương, bảo vệ di tích, giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp và ứng xử văn minh nơi công cộng.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa thành phố Hà Nội với 10 tỉnh, thành phố góp phần tăng cường liên kết giữa các địa phương trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Trong khuôn khổ Chương trình đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa thành phố Hà Nội với 10 tỉnh, thành phố về tổ chức các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, gồm: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, thành phố Huế và thành phố Cần Thơ. Hoạt động ký kết góp phần tăng cường liên kết giữa các địa phương trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Trong hai ngày 3/10 và 4/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra các hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu, trải nghiệm văn hóa; giới thiệu các không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội và 20 gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm làng nghề, phố nghề, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu của Thành phố. Người dân và du khách có cơ hội trực tiếp tham gia, tìm hiểu và trải nghiệm các giá trị văn hóa cùng nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng các dân tộc.

Trong hai ngày 3/10 và 4/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra nhiều hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu, trải nghiệm văn hóa.

Tiếp nối Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng, Chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” sẽ diễn ra từ ngày 21 - 24/11/2026 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Được Thành phố xác định là một trong những sự kiện văn hóa mang thương hiệu Thủ đô, chương trình tạo không gian kết nối, giao lưu, quảng bá văn hóa Việt Nam; khuyến khích Nhân dân tham gia bảo tồn, thực hành, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Qua đó, chương trình phát huy vai trò của Hà Nội là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Người dân và du khách có cơ hội trực tiếp tham gia, tìm hiểu và trải nghiệm các giá trị văn hóa cùng nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng các dân tộc.