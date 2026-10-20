Hà Nội phát động cuộc thi trực tuyến 'Văn hóa từ mỗi hành động'

Hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Thủ đô, xây dựng môi trường sống văn minh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Sau gần 10 năm triển khai Quy tắc ứng xử của thành phố, nhiều chuẩn mực đã từng bước đi vào đời sống. Tuy nhiên, để tạo chuyển biến thực chất và bền vững, công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026 hướng tới những hành động cụ thể, gắn với bộ tiêu chí đánh giá rõ ràng, lấy giá trị cốt lõi “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” làm nền tảng.

Từ những cách làm cụ thể tại cơ sở, Hà Nội từng bước lan tỏa cách ứng xử văn hóa, nếp sống thanh lịch, văn minh. Ảnh: Sở VHTTDL Hà Nội

Trong dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội triển khai 10 mô hình “không gian thực hành”, đưa chuẩn mực ứng xử vào các môi trường sống, học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng. Các mô hình tập trung vào xây dựng tuyến phố, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; công sở văn hóa, kỷ cương, trách nhiệm; trường học thân thiện; thiết chế văn hóa, thể thao gắn kết cộng đồng; gia đình văn hóa, dòng họ văn minh, khu dân cư nghĩa tình.

Bên cạnh đó là các mô hình di tích, lễ hội văn minh, an toàn; thư viện mở, không gian đọc thanh lịch; ứng xử đẹp trên không gian mạng; chợ văn minh, tiểu thương thân thiện và công dân xanh, hội nhập, thanh lịch, văn minh.

Điểm mới trong năm 2026 là lượng hóa kết quả thực hiện bằng bộ tiêu chí và thang điểm cụ thể cho từng mô hình. Mỗi xã, phường lựa chọn từ 1 đến 3 mô hình, tổ chức tự đánh giá trên cơ sở hồ sơ minh chứng. Sở sẽ kiểm tra thực tế, làm căn cứ biểu dương những mô hình tiêu biểu đạt từ 80 điểm trở lên tại hội nghị tổng kết dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026.

Đến nay, 126 xã, phường cùng các cơ quan cấp thành phố đã ban hành kế hoạch, đăng ký mô hình phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị.

Thông qua chương trình, Hà Nội hướng tới chuyển từ tuyên truyền sang hành động cụ thể, phát huy trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong thực hiện chuẩn mực ứng xử. Qua đó, từng bước hình thành nếp sống thanh lịch, văn minh, góp phần xây dựng Thủ đô giàu bản sắc, hiện đại và phát triển bền vững.