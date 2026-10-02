Hà Nội phát động cuộc thi nghiên cứu, sáng tạo dành cho học sinh, sinh viên

Đây là năm đầu tiên Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phát động Cuộc thi Nghiên cứu - Sáng tạo, kết nối học sinh, sinh viên với giảng viên, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ năm 2026, với tên gọi "Sáng tạo trẻ Hà Nội 2026", thực hiện theo Kế hoạch số 353/KH-UBND ngày 15/9/2026 của UBND thành phố Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi đồng thời là hoạt động kết nối học sinh, sinh viên với giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Qua đó, các sản phẩm có tiềm năng có thể tiếp tục được tư vấn, hoàn thiện và phát triển sau cuộc thi.

“Sáng tạo trẻ Hà Nội 2026” được tổ chức theo hai bảng. Bảng A dành cho học sinh trung học phổ thông và học viên chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Bảng B dành cho sinh viên đại học, cao đẳng và người học trung cấp trên địa bàn Hà Nội.

Thí sinh có thể đăng ký dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm, với mỗi nhóm không quá 5 thành viên.

Các sản phẩm dự thi được chia thành 4 nhóm lĩnh vực gồm công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và đô thị thông minh; môi trường, sức khỏe, nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ sinh học; chế tạo, tự động hóa, vật liệu mới và sản xuất thông minh; công nghiệp văn hóa số, du lịch thông minh, giáo dục và các giải pháp vì cộng đồng.

Cuộc thi tiếp nhận nhiều dạng sản phẩm, từ ý tưởng, giải pháp, mô hình đến sản phẩm mẫu hoặc sản phẩm đã được thử nghiệm, ứng dụng. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 5/10 đến hết ngày 25/10/2026. Hồ sơ được nộp bằng phương thức trực tuyến, gồm phiếu đăng ký dự thi, bản thuyết minh sản phẩm, thông tin tác giả và người hướng dẫn, cố vấn nếu có, cùng các tài liệu, cam kết theo quy định.

SẢN PHẨM ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI NHÀ KHOA HỌC, DOANH NGHIỆP

Sau vòng đánh giá hồ sơ, các sản phẩm được lựa chọn dự kiến sẽ tiếp tục được kết nối với giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Hoạt động này tập trung vào tư vấn, phản biện và hỗ trợ thí sinh hoàn thiện sản phẩm trước khi bước vào vòng chung kết, dự kiến được tổ chức trong tháng 11/2026.

Họp Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo trẻ Hà Nội năm 2026 tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội chiều 1/10/2026. Ảnh: Sở KH&CN

Điểm đáng chú ý của cuộc thi là hoạt động hỗ trợ không dừng ở vòng thi. Theo kế hoạch, sau cuộc thi, những sản phẩm có tiềm năng sẽ được kết nối với các hoạt động cố vấn, ươm tạo, thử nghiệm, hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường.

Cách tổ chức này đặt trọng tâm vào việc kết nối các ý tưởng, sản phẩm nghiên cứu của học sinh, sinh viên với hệ sinh thái nghiên cứu, doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo, thay vì chỉ dừng ở việc đánh giá và trao giải.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi năm 2026 có 1 Giải Đặc biệt trị giá 20 triệu đồng đối với sản phẩm theo nhóm tác giả và 12 triệu đồng đối với sản phẩm cá nhân. Mỗi bảng dự thi có 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba và 4 Giải Khuyến khích, với mức tiền thưởng từ 1 đến 10 triệu đồng tùy giải và hình thức dự thi. Theo dự kiến, cuộc thi sẽ được tổ chức thường niên, mở rộng thời gian tiếp nhận hồ sơ trong suốt năm, trao giải theo từng đợt và từng bước nâng quy mô, giá trị giải thưởng.

Thông qua cuộc thi, Hà Nội kỳ vọng phát hiện, nuôi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của thế hệ trẻ, đồng thời tăng cường kết nối giữa học sinh, sinh viên với nhà trường, nhà khoa học và doanh nghiệp, góp phần hình thành hệ sinh thái sáng tạo trẻ của Thủ đô.