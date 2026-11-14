Hà Nội phát động chiến dịch 'Mái nhà đón nắng'

Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt chiến dịch

Chương trình nhằm lan tỏa nhận thức về điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị tìm hiểu, lựa chọn giải pháp phù hợp, an toàn, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển năng lượng xanh và bảo đảm an ninh năng lượng Thủ đô.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Trần Đức Hải – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội nhấn mạnh vai trò của điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng gia tăng.

Việc khai thác nguồn năng lượng sạch tại chỗ không chỉ góp phần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, nâng cao tính chủ động trong sử dụng điện mà còn thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển xanh, bền vững của Thủ đô. Qua đó, ông kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tích cực tìm hiểu, tham gia phát triển điện mặt trời mái nhà phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Người dân và khách trải nghiệm kem, sữa chua miễn phí tại khu vực Trạm năng lượng mát lành vận hành bằng pin năng lượng mặt trời

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng Giám đốc EVNHANOI khẳng định, EVNHANOI sẽ tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin chính thống, tư vấn các vấn đề về kỹ thuật, an toàn và thủ tục liên quan, giúp người dân, doanh nghiệp có thêm cơ sở để đánh giá nhu cầu, lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện sử dụng điện thực tế.

Theo ông Bùi Quốc Giang – đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Giấy Vạn Điểm, việc tìm hiểu, đánh giá khả năng ứng dụng nguồn năng lượng tại chỗ là một hướng đi thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, hướng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh bền vững.

Song song với lễ phát động, không gian tư vấn và trải nghiệm được tổ chức nhằm giúp người dân tiếp cận thông tin một cách trực quan, dễ hiểu. Tại khu vực tư vấn, khách tham quan được tìm hiểu về điện mặt trời mái nhà, tư vấn các giải pháp kỹ thuật và trải nghiệm trang thông tin chuyên đề (https://dienmattroimainha.evnhanoi.vn) về phát triển điện mặt trời mái nhà với phần mềm mô phỏng tính toán công suất lắp đặt phù hợp với diện tích mái nhà.

Các hoạt động tương tác, sáng tạo dành cho trẻ em, giao lưu cùng mascot Bé Nắng và Bé Pin, khu vực chụp ảnh lưu niệm và không gian trải nghiệm năng lượng cũng góp phần đưa thông điệp của chiến dịch đến gần hơn với cộng đồng.

Với thông điệp “Biến nắng thành điện”, chiến dịch “Mái nhà đón nắng”, chiến dịch hướng tới lan tỏa những hành động thiết thực từ mỗi gia đình, doanh nghiệp, cơ quan, trường học.