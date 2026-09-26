Hà Nội phát động chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 368/KH-UBND ngày 25/9/2026 về triển khai “Chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” trên địa bàn thành phố.

Công an phường Hoàng Liệt phối hợp Đội Cảnh sát giao thông số 14 tổ chức hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh lớp 11, 12 Trường THPT Việt Nam - Ba Lan. Ảnh: HL.

Theo kế hoạch, chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho người dân; tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông.

Đối tượng được bồi dưỡng gồm người dân đã được cấp giấy phép lái xe mô tô trong độ tuổi từ 30 đến 50; người được cấp giấy phép lái xe trên 3 năm; thanh niên, thiếu niên từ 16 đến dưới 18 tuổi đủ điều kiện điều khiển xe gắn máy.

Chiến dịch tập trung triển khai tại các khu dân cư; trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các trường đại học, cao đẳng; khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy, xí nghiệp; doanh nghiệp có đội ngũ lái xe; cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Nội dung tuyên truyền được yêu cầu ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp từng lứa tuổi và đa dạng hình thức, như hình ảnh, clip tình huống tai nạn giao thông, clip hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, tờ rơi...

Đặc biệt, chiến dịch sẽ tăng cường giáo dục, nhận diện và hướng dẫn cách xử lý các tình huống có nguy cơ dẫn đến tai nạn, kết hợp tuyên truyền với thực hành kỹ năng lái xe an toàn, xử lý tình huống giao thông.

Sau mỗi buổi tuyên truyền, người tham gia được đánh giá kết quả bằng phần mềm hoặc phiếu đánh giá nhằm kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức, kỹ năng.

Đối với thanh thiếu niên, học sinh, các buổi tuyên truyền phải kết hợp ký cam kết chấp hành pháp luật về TTATGT. Nội dung tập trung vào hậu quả của việc giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; tác hại của hành vi tụ tập đua xe, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Theo kế hoạch, Công an thành phố là cơ quan chủ trì triển khai chiến dịch; tổ chức tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng, tập huấn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hướng dẫn viên tại các xã, phường, cơ quan, đơn vị, qua đó hình thành lực lượng nòng cốt triển khai chiến dịch tại cơ sở.

Công an thành phố đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về chiến dịch; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT, tập trung tại các tuyến, địa bàn có tình trạng xe mô tô, xe gắn máy vi phạm phổ biến.

Các hành vi như chuyển hướng không quan sát, đi sai làn đường, phần đường, vi phạm tốc độ, tránh, vượt sai quy định... sẽ được tập trung xử lý.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở bồi dưỡng giấy phép lái xe, trung tâm sát hạch giấy phép lái xe phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho học viên trước mỗi kỳ sát hạch.

Các trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Công an cấp xã đăng ký lịch triển khai chiến dịch cho học sinh và phụ huynh. Các trường chuẩn bị sân, bãi để tổ chức tuyên truyền, thực hành kỹ năng lái xe; tổ chức ký cam kết và kiểm tra, đánh giá nhận thức sau chương trình.