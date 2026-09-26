Hà Nội phát động chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn

Hướng tới xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Theo kế hoạch, chiến dịch nhằm tạo chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Kế hoạch xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn trách nhiệm cụ thể với từng tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Qua đó, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, lấy người dân làm trung tâm, chuyển mạnh từ “xử lý vi phạm” sang “chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông”.

Đối tượng được bồi dưỡng là người dân đã được cấp giấy phép lái xe mô tô trong độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi; người được cấp giấy phép lái xe trên 3 năm; thanh niên, thiếu niên lứa tuổi học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi đủ điều kiện được điều khiển xe gắn máy.

Các nhóm tập trung triển khai gồm người dân tại khu dân cư; học sinh các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; sinh viên các trường đại học, cao đẳng; công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy, xí nghiệp; đội ngũ lái xe tại các doanh nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước.

Công an thành phố chủ trì chiến dịch, tổ chức tuyên truyền pháp luật, dữ liệu, phòng ngừa và xử lý vi phạm; đồng thời tập huấn, hướng dẫn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hướng dẫn viên của các xã, phường, cơ quan, đơn vị để xây dựng lực lượng nòng cốt triển khai chiến dịch tại cơ sở.

Nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông được yêu cầu ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp từng lứa tuổi, đa dạng về hình thức như hình ảnh, clip tình huống tai nạn giao thông, clip hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, tờ rơi tuyên truyền. Cùng với đó là giáo dục, nhận diện và hướng dẫn cách xử lý các tình huống có thể dẫn đến tai nạn giao thông, kết hợp thực hành kỹ năng lái xe an toàn.

Tăng cường tuyên truyền, thực hành kỹ năng

Kế hoạch cũng yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; tập trung tại các tuyến, địa bàn có tình trạng xe mô tô, xe gắn máy vi phạm phổ biến. Các hành vi như chuyển hướng không quan sát, đi sai làn đường, phần đường, vi phạm tốc độ, tránh, vượt sai quy định... được tập trung xử lý.

Sở Xây dựng hướng dẫn các cơ sở bồi dưỡng giấy phép lái xe, Trung tâm sát hạch giấy phép lái xe phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho học viên trước mỗi kỳ thi sát hạch.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Công an cấp xã đăng ký lịch triển khai chiến dịch cho học sinh và phụ huynh học sinh. Các cơ sở giáo dục chuẩn bị sân, bãi để tổ chức tuyên truyền, thực hành kỹ năng lái xe; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an toàn giao thông và kiểm tra, đánh giá nhận thức sau tuyên truyền.

Các trường học, cơ sở giáo dục tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực trước cổng trường; quản lý việc học sinh sử dụng xe mô tô, xe gắn máy đến trường, bảo đảm đúng độ tuổi theo quy định. Đặc biệt, chú trọng quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và xe máy điện.

Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo và tại khu vực có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống.

UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương phối hợp với lực lượng Công an triển khai tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, thôn, xóm, tổ dân phố. Khu dân cư, thôn, xóm, tổ dân phố vận động người dân tham gia các buổi tuyên truyền, thực hành kỹ năng lái xe an toàn.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trên hệ thống truyền thanh cấp xã, tổ dân phố được yêu cầu thực hiện mỗi ngày ít nhất 2 lần, chú trọng khung giờ từ 6h30 đến 8h30 và từ 17h đến 19h. Nội dung tuyên truyền tập trung hình thành ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa ứng xử, trong đó nhấn mạnh thông điệp: “Đã uống rượu, bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông”.

Kế hoạch cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đến các tầng lớp nhân dân, tiếp tục phát huy vai trò trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”.

Ngoài ra, Công ty Honda Việt Nam, Công ty Toyota, Công ty VinFast (chi nhánh Hà Nội) được đề nghị phối hợp, hỗ trợ Công an thành phố cung cấp thiết bị mô phỏng lái xe, phương tiện, cán bộ chuyên môn kỹ thuật, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.