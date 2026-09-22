Hà Nội: Phạt 2 hộ kinh doanh hàng giả tại chợ Phùng Khoang

Thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, Đội Quản lý thị trường số 6 đã phối hợp với Công an phường Đại Mỗ tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại hộ kinh doanh của bà P.T.C. (sinh năm 1978), địa chỉ tại ô 25 Chợ Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, đang bày bán 9 túi xách giả mạo nhãn hiệu Adidas.

Tại hộ kinh doanh TIEM3CHIEM, do ông N.M.H. (sinh năm 1999) làm chủ, địa chỉ số 340 Trung Văn, phường Đại Mỗ, lực lượng chức năng phát hiện 11 đôi dép mang nhãn hiệu Crocs có dấu hiệu giả mạo.

Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được lực lượng chức năng TP Hà Nội phát hiện, xử lý.

Ngày 25/8, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với 2 hộ kinh doanh về hành vi “Buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu” theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 và Điều 1 Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 2/5/2024 của Chính phủ.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội khuyến cáo các cá nhân, hộ kinh doanh nghiêm túc chấp hành các quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và sở hữu trí tuệ; tuyệt đối không kinh doanh, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời kịp thời phản ánh những dấu hiệu gian lận thương mại đến cơ quan chức năng để được kiểm tra, xử lý theo quy định.

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, trong kỳ báo cáo tháng 9/2026, tình hình vi phạm trong kỳ nổi lên ở nhóm hàng hóa phục vụ Tết Trung thu, đặc biệt là thực phẩm, bánh Trung thu, bánh kẹo và đồ chơi trẻ em; bên cạnh đó, vi phạm về hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục tiềm ẩn phức tạp.

Các vụ việc được phát hiện cho thấy nguy cơ hàng hóa không bảo đảm nguồn gốc, chất lượng được đưa ra thị trường gia tăng vào thời điểm nhu cầu tiêu dùng cao, tiềm ẩn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.