Ngày 26/11, Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử lý một trường hợp xe đầu kéo vi phạm nhiều quy định trong hoạt động vận tải hàng hóa, với tổng mức phạt 164,5 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 11h35 cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km43+000 Quốc lộ 32, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9 phát hiện xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 22H-020.xx kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 22RM-001.xx có dấu hiệu vi phạm quy định về kích thước thành thùng.

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9 dừng xe đầu kéo để kiểm tra trên tuyến Quốc lộ 32.

Tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra giấy tờ và đo đạc thực tế. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế T.X.H (SN 1983, trú tại Tuyên Quang) vi phạm 3 lỗi gồm: Điều khiển xe có kích thước thành thùng không đúng thông số kỹ thuật ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; chở hàng vượt trọng tải của xe trên 50% đến 100%; kéo theo sơ mi rơ moóc có khối lượng vượt quá khối lượng cho phép từ 50% đến 100%.

Căn cứ các quy định hiện hành, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế, đồng thời lập biên bản đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã vận tải T.H.Group.

Tổng mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm là 164,5 triệu đồng. Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, phương tiện còn bị tước tem và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường từ 1 đến 3 tháng. Tài xế bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện vi phạm quy định về kích thước thành thùng và tải trọng.

Trao đổi về vụ việc, Trung tá Phạm Văn Luyến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9 cho biết, để tăng khả năng chuyên chở hàng hóa, một số chủ phương tiện sau khi đưa xe đi đăng kiểm, đủ điều kiện lưu hành đã tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thùng xe lớn hơn so với thông số kỹ thuật được cấp phép.

Theo Trung tá Phạm Văn Luyến, hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, làm gia tăng áp lực lên kết cấu hạ tầng đường bộ, đồng thời gây mất công bằng trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Việc tự ý thay đổi kích thước thành thùng không chỉ khiến phương tiện không còn bảo đảm các thông số kỹ thuật đã được kiểm định mà còn có thể dẫn đến tình trạng chở hàng quá tải, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình đường bộ.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 9 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kích thước thành thùng, tải trọng phương tiện và các quy định trong hoạt động vận tải hàng hóa.

Thông qua công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng CSGT hướng tới nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ phương tiện và đội ngũ lái xe, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội.