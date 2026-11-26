Hà Nội phân luồng, tổ chức giao thông tại nút giao đường Phạm Tu với đường 70. Ảnh: Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Cụ thể, tại vị trí trước đầu tường chắn cầu vượt trên đường Phạm Tu, sử dụng rào tôn cố định để rào chắn một nửa mặt đường phía bên phải theo hướng từ đường Phạm Tu đi đường 70; xén một phần dải phân cách giữa trên đường Phạm Tu, bảo đảm chiều rộng xe lưu thông khoảng 10 m, làm đường tạm để phân luồng các phương tiện từ đường Phạm Tu đi về đường 70; kết cấu mặt đường tạm bằng bê tông.

Cùng với đó, tổ chức giao thông hai chiều trên phần đường bên trái tuyến Phạm Tu, từ đảo giao thông số 1 đến gần cổng Bệnh viện K, chiều dài phân luồng khoảng 150 m, đồng thời bố trí cọc tiêu trụ dẻo để tách hai chiều xe chạy, duy trì bề rộng phần đường lưu thông tối thiểu 7,5 m cho mỗi chiều tại đoạn phân luồng.

Để phương án phân luồng, tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Công ty TNHH Đường BT Chu Văn An chủ trì, phối hợp với Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ, triển khai phân luồng theo phương án nêu trên; kiểm tra tầm nhìn tại các góc rào, các điểm chuyển hướng; điều chỉnh, thu hồi báo hiệu hiện hữu mâu thuẫn với phương án tạm.

Các phương tiện, máy thi công, vật tư, vật liệu tập kết trong phạm vi hàng rào; có đầy đủ các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công. Trong quá trình thi công phải thực hiện đúng theo biện pháp thi công đã được phê duyệt và phải đảm bảo cho người đi bộ đi lại thuận lợi, an toàn, không để xảy ra tai nạn giao thông trong khu vực liên quan đến khu vực công trình.

Ngoài ra, Công ty TNHH Đường BT Chu Văn An phối hợp với Bệnh viện K duy trì lối ra, vào thông suốt cho xe cấp cứu; bảo đảm đường tiếp cận cho xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; khi xảy ra ùn tắc hoặc mất an toàn, dừng ngay hoạt động thi công gây cản trở, huy động lực lượng giải tỏa và báo cơ quan chức năng để xử lý; bố trí người trực 24/24 giờ tại hai đầu đoạn phân luồng và các vị trí chuyển hướng.

Trong quá trình thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình điện và các công trình khác khu vực thi công; phải có biện pháp chống sạt lở, chống đỡ thành hố đào, thoát nước và bảo vệ nền mặt đường đang khai thác; bố trí đầy đủ các biện pháp kiểm soát bụi như: che chắn, thường xuyên kiểm tra phun sương tưới ẩm tại các vị trí gây bụi, ô nhiễm trực tiếp do tác động của phương tiện trong quá trình triển khai dự án.

Trong những ngày nghỉ lễ, Tết, các ngày diễn ra lễ hội trên địa bàn đang thi công và khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, đơn vị thi công phải tạm dừng thi công. Chủ đầu tư cũng có trách nhiệm kiểm soát việc thu hẹp rào chắn phạm vi thi công, hạn chế tối đa phạm vi lấn chiếm lòng đường, hè đường; chỉ rào chắn khi thi công, hoàn trả mặt đường ngay khi dừng thi công hoặc ngay khi đã hoàn thành.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp hướng dẫn, điều tiết giao thông tại nút giao và khu vực cổng Bệnh viện K, đặc biệt trong giờ cao điểm; kiểm tra, xử lý vi phạm và kịp thời đề xuất điều chỉnh khi phát sinh bất cập. Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố rà soát ảnh hưởng đến hoạt động xe buýt, thông báo cho các đơn vị vận hành tuyến; phối hợp với chủ đầu tư bố trí điểm dừng tạm nếu bị ảnh hưởng.

Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội phối hợp với chủ đầu tư và Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông xác định tại hiện trường phần diện tích điểm trông giữ phương tiện tạm thời trên đường Phạm Tu, trước cổng Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, cần thu hồi tạm thời để phục vụ phân luồng giao thông; đồng thời căn cứ phạm vi và thời gian thu hồi được Sở Xây dựng quyết định, thông báo cho người gửi xe, dừng tiếp nhận phương tiện tại phần diện tích thu hồi, hướng dẫn di chuyển phương tiện và bàn giao mặt bằng khi tổ chức phân luồng.

Đối với UBND các phường Thanh Liệt, Hà Đông và Kiến Hưng chỉ đạo lực lượng chức năng của phường phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và chủ đầu tư bố trí người hướng dẫn, điều tiết giao thông tại nút giao đường Phạm Tu với đường 70, các tuyến tiếp cận và khu vực cổng Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, nhất là trong giờ cao điểm; kịp thời phân luồng từ xa khi có nguy cơ ùn tắc, giữ thông thoáng lối ra, vào cho xe cấp cứu; kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng, đỗ xe trái quy định gây cản trở giao thông.