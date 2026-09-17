Hà Nội phân luồng tổ chức giao thông tại các vị trí bị ngập úng trên địa bàn 5 xã

Đường 32 (Quốc lộ 32) đoạn qua khu vực Nhổn (Cầu Diễn đi Hoài Đức/Đan Phượng), nhiều đoạn ngập sâu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Ngày 17/9, trước tình hình úng ngập tại một số điểm ngập cục bộ trên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí bị ngập úng trên các tuyến đường thuộc địa bàn các xã: Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo.

Cụ thể, trên địa bàn các xã: Kiều Phú, Quốc Oai và Phú Cát, tuyến Đường tỉnh 421B (81B cũ) tại Km11+460 ngập sâu 90cm, tuyến nhánh N1 tại Km11+400 ngập 30cm. Các vị trí ngập không đảm bảo giao thông, an toàn cho các phương tiện lưu thông trên Đường tỉnh 421B (81 cũ). Do đó cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua vị trí ngập, phân luồng tổ chức giao thông như sau: Tại Km6+700 Đường tỉnh 421B (xã Quốc Oai) di chuyển qua Thạch Thán (DH.01) → Cầu Văn Quang → Nghĩa Hương → Đến ngã ba rẽ trái đi Hà Nội và rẽ phải đi Xuân Mai, các phương tiện di chuyển từ Xuân Mai → Quốc Oai → Đại Lộ Thăng Long. Tại Km16+00 Đường tỉnh 421B (Quốc Oai) di chuyển theo hướng Xuân Mai đi theo Quốc lộ 6 → đường mòn Hồ Chí Minh → đường Đại Lộ Thăng Long → Quốc Oai.

Trên địa bàn các xã: An Khánh, Hưng Đạo, tại Cầu 72II tại Km8+400 đang ngập sâu khoảng 30cm, không đảm bảo giao thông, an toàn cho các phương tiện lưu thông. Vì vậy cấm phương tiện lưu thông qua vị trí ngập, phân luồng tổ chức giao thông như sau: Cầu 72II đường 423 (72 cũ), các phương tiện đi từ Quốc Oai sang Hoài Đức, Hà Đông → tại Km9+200 đường 423 rẽ trái đi Chúc Sơn hoặc rẽ phải đi Đại lộ Thăng Long về Hà Đông; các phương tiện từ Hà Đông, Hoài Đức qua cầu 72II đi Quốc Oai đến km 8+100 đường 423 (Bưu điện Vân Côn) rẽ phải ra Đại lộ Thăng Long đi Quốc Oai.

Để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND các xã: Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo bố trí các lực lượng chức năng trực thuộc tổ chức ứng trực, phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các vị trí bị ngập úng theo phương án phân luồng tổ chức giao thông của Sở Xây dựng, không để tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông xảy ra; tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn trong khu vực nắm bắt được phương án điều chỉnh phân luồng giao thông.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị trong việc phối hợp phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí ngập úng theo phương án của Sở Xây dựng; tổ chức thực hiện khắc phục các sự cố, hư hỏng đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do mưa lũ gây ra trên các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí bị ngập úng theo phương án phân luồng tổ chức giao thông của Sở Xây dựng và phù hợp với tình trạng mưa lũ, ngập úng tại khu vực trên, không để tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông xảy ra.