Hà Nội phân luồng phố Chiến Thắng, các lộ trình thay thế tài xế cần biết

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, giao thông trên một số đoạn phố Chiến Thắng, thuộc địa bàn phường Hà Đông và phường Thanh Liệt, được tổ chức phân luồng để phục vụ thi công cống ngầm, đồng thời bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Sở Xây dựng Hà Nội phân luồng giao thông trên đường Chiến Thắng phục vụ thi công cống thoát nước. Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, tại đoạn từ Km0+036 đến Km0+070, từ số nhà 100 phố Chiến Thắng đến nút giao đường 19/5, tổ chức giao thông một chiều qua vị trí rào chắn theo hướng từ đường Trần Phú đi phố Chiến Thắng. Các phương tiện từ phố Chiến Thắng đi đường Trần Phú được phân luồng theo hướng đường 19/5 - hồ Văn Quán - phố Nguyễn Khuyến - đường Trần Phú.

Tại đoạn từ nút giao đường 19/5 đến ngõ 241 phố Chiến Thắng, tổ chức giao thông một chiều qua vị trí rào chắn theo hướng từ phố Chiến Thắng đi đường Trần Phú. Các phương tiện từ đường Trần Phú đi phố Chiến Thắng và chiều ngược lại được hướng dẫn theo lộ trình đường Trần Phú - Nguyễn Khuyến - đường 19/5 - Văn Quán/đường TT15 - Chiến Thắng.

Tại đoạn từ ngõ 241 phố Chiến Thắng đến xưởng Tân Phúc Đạt, đối diện bãi đỗ xe Văn Quán, cấm xe ô tô tải và xe ô tô chở người trên 16 chỗ lưu thông qua phạm vi thi công; các phương tiện khác được phân luồng cục bộ qua khu vực.

Đáng chú ý, trong thời gian thi công, xe ô tô tải và xe khách trên 16 chỗ bị cấm lưu thông qua một số vị trí thi công theo phương án cụ thể. Các phương tiện có nhu cầu vào chợ Văn Quán được hướng dẫn đi theo tuyến đường 70 - Yên Xá - Chiến Thắng và ngược lại. Đồng thời, cấm đỗ xe hai chiều trên phố Văn Quán và đường TT15.

Đối với hạng mục thi công cống ngang đường, đơn vị thi công được rào chắn trong phạm vi một nửa mặt đường. Việc thi công chỉ được thực hiện sau 22h và phải thu dọn vật tư, thiết bị, hoàn trả mặt đường êm thuận, bảo đảm an toàn giao thông trước 5h sáng hôm sau.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn phân luồng từ xa và tại chỗ, đèn cảnh báo ban đêm, chiếu sáng khu vực công trường và nhân lực hướng dẫn, điều tiết giao thông. Các lực lượng chức năng cần tăng cường hướng dẫn tại những điểm thắt hẹp, góc cua khuất tầm nhìn và nút giao có nguy cơ ùn tắc; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh để bảo đảm giao thông thông suốt.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với UBND phường Hà Đông, UBND phường Thanh Liệt và các đơn vị liên quan điều chỉnh lộ trình, điểm dừng chờ xe buýt bị ảnh hưởng, bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đồng thời, Trung tâm thông báo phương án tổ chức giao thông đến các đơn vị vận hành xe buýt để chủ động triển khai.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc thi công cống ngầm là hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực Tả sông Nhuệ - giai đoạn 1. Trong quá trình triển khai, các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, thoát nước và hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc tại khu vực.

Người dân khi lưu thông qua phố Chiến Thắng cần chú ý hệ thống biển báo, tuân thủ hướng dẫn phân luồng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp trong thời gian thi công kéo dài đến giữa tháng 3/2027.