Hà Nội phân luồng nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh từ 24/10 đến 25/11

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án hướng dẫn phân luồng, tổ chức giao thông từ xa qua nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh từ ngày 24/10 đến ngày 25/11/2026, nhằm phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Nút giao La Thành-Nguyễn Chí Thanh phân luồng giao thông từ xa phục vụ thi công cầu vượt tại đây từ ngày 24/10. Ảnh Báo Nhân dân

Trong thời gian này, các phương tiện từ Nguyễn Chí Thanh đi Trần Duy Hưng được hướng dẫn di chuyển theo các lộ trình qua Đào Tấn, đường Láng, Huỳnh Thúc Kháng.

Chiều ngược lại từ Trần Duy Hưng đi Nguyễn Chí Thanh lưu thông qua Chùa Láng, Huỳnh Thúc Kháng hoặc đường Láng, Kim Mã.

Riêng tại khu vực trung tâm nút giao, các phương tiện tiếp tục lưu thông liên tục qua đảo rào chắn thi công theo phương án hiện trạng.

Để bảo đảm giao thông thông suốt, giảm thiểu ùn tắc, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội điều chỉnh phạm vi rào chắn linh hoạt theo tiến độ dự án tuyến đường sắt số 5 Văn Cao - Hòa Lạc.

Đồng thời đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn trả mặt đường và lắp đặt đầy đủ hệ thống biển chỉ dẫn, biển cấm dừng đỗ tại khu vực.

Các lực lượng Quản lý giao thông, Cảnh sát giao thông cùng chính quyền địa phương phường Giảng Võ và phường Láng Hạ cũng được chỉ đạo tăng cường điều phối luồng tuyến xe buýt, hướng dẫn phân luồng trực tiếp và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông xung quanh khu vực nút giao.