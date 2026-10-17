Hà Nội phân luồng nhiều tuyến đường từ ngày 21/10 để thi công cầu Tứ Liên

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công giai đoạn 3 Dự án thành phần 2, đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, đoạn từ nút giao Nghi Tàm đến nút giao đường Trường Sa. Phương án được triển khai từ ngày 21/10/2026 đến khi có thông báo thay thế.

Theo đó, trên đường Nghi Tàm, đơn vị thi công bổ sung rào tôn cố định trên dải phân cách giữa, đoạn từ cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đến đối diện số 187 đường Nghi Tàm. Phạm vi rào chắn dài khoảng 150m, rộng từ 21-22m, khiến mặt đường còn lại dành cho phương tiện lưu thông rộng khoảng 6-7,5m.

Tại đường Âu Cơ, việc rào chắn cũng được triển khai trên toàn bộ dải phân cách giữa để phục vụ thi công các hạng mục công trình. Khu vực rào chắn dài khoảng 150m, rộng từ 16-17m, mặt đường còn lại rộng khoảng 6-7,5m.

Để bảo đảm lưu thông trong thời gian thi công, cơ quan chức năng điều chỉnh hướng đi tại một số tuyến đường và nút giao lân cận. Trên phố Yên Phụ nhỏ, các phương tiện lưu thông một chiều theo hướng từ nút giao Nghi Tàm đến đường Thanh Niên.

Trên đường Nghi Tàm, phương tiện được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ ngõ 276 Nghi Tàm đến lối mở tạm giữa trụ N1-T3 và N1-T4. Tuyến đường tạm phục vụ công trường cũng tổ chức lưu thông một chiều từ cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đến cửa khẩu ngõ 34 Âu Cơ.

Đáng chú ý, xe khách trên 16 chỗ và xe tải, trừ phương tiện phục vụ thi công dự án, bị cấm hoạt động trên đường Nghi Tàm và phố Yên Phụ nhỏ, đoạn từ Khách sạn Thăng Lợi đến đường Thanh Niên.

Tại nút giao Thanh Niên - Yên Phụ, cơ quan chức năng tổ chức đóng dải phân cách giữa trên đường Nghi Tàm - Yên Phụ, khu vực dưới gầm cầu vượt An Dương; đồng thời đóng dải phân cách giữa trên đường Thanh Niên, khu vực nút giao Phó Đức Chính. Các hướng lưu thông, rẽ phải và quay đầu xe được tổ chức lại theo hệ thống biển báo tại hiện trường.

Đối với phương tiện di chuyển giữa sân bay quốc tế Nội Bài và trung tâm thành phố, người dân có thể lựa chọn các lộ trình thay thế qua đường Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Nguyễn Văn Cừ - cầu Chương Dương; hoặc đi theo hướng Nguyễn Văn Linh - cầu Vĩnh Tuy - Nguyễn Khoái, cầu Thanh Trì và đường Vành đai 3 trên cao. Một số lộ trình khác qua cầu Nhật Tân, Võ Chí Công, Hoàng Hoa Thám hoặc cầu Thăng Long, Phạm Văn Đồng, An Dương Vương cũng được khuyến nghị.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố hoàn thiện hệ thống biển báo, bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng và phối hợp xử lý các tình huống ùn tắc. Người tham gia giao thông cần chú ý biển chỉ dẫn, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động điều chỉnh hành trình khi đi qua khu vực thi công.