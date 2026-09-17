Hà Nội phân luồng khẩn cấp nhiều tuyến đường

Phương án được áp dụng khẩn cấp tại địa bàn các xã: Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo. Theo đó, tuyến đường 421B (81B cũ) sẽ cấm toàn bộ phương tiện qua vị trí ngập 90cm. Do đoạn đường 421B tại Km11+460 bị ngập sâu tới 90cm và tuyến nhánh N1 tại Km11+400 ngập 30cm, cơ quan chức năng cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua vị trí ngập.

Hướng di chuyển thay thế: Tại Km6+700 ĐT.421B (xã Quốc Oai), các phương tiện di chuyển qua Thạch Thán (DH.01) → Cầu Văn Quang → Nghĩa Hương. Đến ngã ba rẽ trái để đi Hà Nội. Rẽ phải để đi Xuân Mai. Các phương tiện đi từ Xuân Mai → Quốc Oai → Đại lộ Thăng Long.

Tại Km16+00 ĐT.421B (Quốc Oai), các phương tiện di chuyển theo hướng Xuân Mai → Quốc lộ 6 → Đường mòn Hồ Chí Minh → Đại lộ Thăng Long → Quốc Oai. Tại Km8+400 (Cầu 72 II), nước ngập sâu khoảng 30cm, không bảo đảm an toàn giao thông.

Sở Xây dựng thông báo cấm các phương tiện di chuyển qua cầu 72II và tổ chức phân luồng như sau: Hướng di chuyển thay thế, phương tiện từ Quốc Oai đi Hoài Đức, Hà Đông. Khi đến Km9+200 đường 423, rẽ trái đi Chúc Sơn hoặc rẽ phải ra Đại lộ Thăng Long để về Hà Đông. Phương tiện từ Hà Đông, Hoài Đức đi Quốc Oai, khi đến Km8+100 đường 423 (khu vực Bưu điện Vân Côn), rẽ phải ra Đại lộ Thăng Long để tiếp tục đi Quốc Oai.

Cảnh đường phố ngập trên địa bàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) sáng 17/9.

Thời gian và tổ chức thực hiện: Từ nay cho đến khi hết ngập. Cùng đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và UBND các xã liên quan được bố trí ứng trực 24/7 để phân luồng, đặt biển cảnh báo và điều phối giao thông, tránh ùn tắc và sự cố mất an toàn.

Theo Báo cáo thời điểm 9h ngày 17/9 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, Hà Nội đã trải qua đợt mưa kéo dài từ ngày 14/9 đến nay với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trên 400mm đến hơn 500mm. Mặc dù mực nước tại các sông lớn vẫn giữ ở mức cao, tình hình úng ngập tại nhiều khu vực đã ghi nhận chuyển biến tích cực khi nước bắt đầu rút và giao thông từng bước khôi phục

Tính đến 9h00 ngày 17/9, nhiều khu vực vẫn ghi nhận lượng mưa rất lớn như Yên Sở (570,8mm), Hai Bà Trưng (550,3mm), Cầu Giấy (439,2mm), Thanh Liệt (435,0mm), Từ Liêm (414,3mm), Yên Nghĩa (411,5mm) và Hoàn Kiếm (404,6mm). Cùng đó, mực nước các sông ở mức báo động. Mực nước sông Nhuệ tại trạm bơm Đồng Bông 1 đạt 5,38m và tại cầu Hà Đông đạt 5,28m (vượt Báo động 2). Sông Tích vượt báo động 3 (từ 0,24m đến 0,33m), sông Bùi vượt báo động 3 (0,45m), sông Đáy vượt báo động 2 (0,12m).

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Cảnh ngập trên phố Thái Hà (Hà Nội) sáng 17/9.

Nhiều tuyến đường ngập sâu trước đó nay nước đã rút hoặc chỉ còn ngập nhẹ khoảng 0,1m, phương tiện đi lại bình thường như Dương Đình Nghệ, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Hoa Bằng, Trần Bình, đường Mỹ Đình, Nguyễn Trác, Nguyễn Văn Trỗi, Ngọc Hồi, Chiến Thắng, Bến xe Yên Nghĩa, KĐT Văn Phú...

Các điểm còn úng ngập (nước đang rút, giao thông còn khó khăn) gồm Đại lộ Thăng Long, các hầm chui số 2, 5, 6 và hầm km 9+656 còn ngập 0,30m; đường gom (đoạn Cầu vượt An Khánh-Hầm 6) ngập 0,25m; Cổng chào An Khánh ngập 0,30m. Khu vực Tây Mỗ, Xuân Phương: Mực nước ngập còn khoảng 0,35m. Các tuyến đường khác như Tố Hữu (ngã 3 Lương Thế Vinh), Triều Khúc, Quyết Thắng KT, Do Nha, Đường 32, Văn Tiến Dũng-QL32, Ngọa Long ngập từ 0,20m đến 0,25m. Tại khu vực trung tâm Thành phố, hệ thống thoát nước vận hành ổn định, không xuất hiện điểm ngập úng

Trước tình hình trên, hơn 2.500 lao động và trên 200 thiết bị đã được huy động ứng trực 24/7 để khơi thông dòng chảy, tua vớt rác và triển khai bơm hút hỗ trợ tại các vị trí ngập. Toàn bộ trạm bơm đầu mối vận hành tối đa: Trạm bơm Yên Sở (vận hành 20/20 tổ bơm), Đào Nguyên (25/25 bơm), Cầu Sa (11/11 bơm), Khê Tang (9/10 bơm) cùng các trạm bơm Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, Mậu Lương, Vạn Phúc... liên tục hoạt động để hạ mực nước trên hệ thống.