Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội vừa thông báo phương án tổ chức giao thông, phân luồng phương tiện phục vụ hai hội nghị cấp cao quốc tế diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, Hà Nội).

Theo đó, thời gian áp dụng phương án tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 6h đến 20h trong hai ngày 27 và 28/11/2026.

Lực lượng CSGT Hà Nội tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông phục vụ các hội nghị cấp cao quốc tế diễn ra trong hai ngày 27 và 28/11.

Cụ thể: Phòng CSGT tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên hoạt động trên một số tuyến đường.

Các phương tiện được miễn trừ gồm xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định.

Các tuyến đường áp dụng phương án tạm cấm, hạn chế gồm: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Đối với các phương tiện khác, lực lượng chức năng sẽ tổ chức hướng dẫn, phân luồng phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân.

Để bảo đảm giao thông thông suốt, Phòng CSGT hướng dẫn các phương tiện chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, tránh đi vào khu vực bị hạn chế.

Cụ thể: phương tiện từ các tỉnh phía Đông như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Bắc, Tây và Tây Bắc như Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang có thể di chuyển theo tuyến cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Quốc lộ 18 - đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên và ngược lại.

Một hướng di chuyển khác dành cho phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc như Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên là cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 và đi các tỉnh.

Đối với phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long, lực lượng CSGT hướng dẫn di chuyển theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Phòng CSGT cũng yêu cầu người tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và các quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, khi gặp đoàn xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ, người điều khiển phương tiện phải khẩn trương chuyển hướng vào đường ngang hoặc điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế di chuyển qua các tuyến đường tổ chức phân luồng trong thời gian diễn ra hội nghị, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt.