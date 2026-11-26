Trong hai ngày 27 và 28/11/2026, Hà Nội triển khai phương án phân luồng, tạm cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường trọng điểm nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và giao thông thông suốt cho Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Mi-an-ma - Việt Nam lần thứ 12 cùng Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công (ACMECS) lần thứ 11 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm).

Theo thông báo từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Hà Nội, khung giờ áp dụng lệnh tạm cấm và hạn chế kéo dài từ 6h00 đến 20h00 trong cả hai ngày diễn ra sự kiện. Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ tạm cấm hoạt động đối với ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (ngoại trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định).

Đồng thời, các phương tiện giao thông khác cũng nằm trong diện hạn chế lưu thông trên hàng loạt tuyến phố gồm: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường Vành đai III trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại) cùng đường gom phải Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Cảnh sát điều phối giao thông. Ảnh minh họa/nguồn pbgdpl.hanoi.gov.vn

Để giảm thiểu ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân cũng như doanh nghiệp, Phòng CSGT đã bố trí các lộ trình di chuyển thay thế vòng tránh khu vực hạn chế theo từng hướng tuyến cụ thể. Đối với các phương tiện đi từ các tỉnh phía Đông (như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) sang các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (như Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) và ngược lại, lộ trình phù hợp là đi qua cầu Thanh Trì, nối vào cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và theo Quốc lộ 18. Nếu di chuyển từ các tỉnh phía Đông đi hướng Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên và ngược lại, các xe có thể đi theo hướng cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6. Riêng các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long muốn đi về phía Đại lộ Thăng Long và ngược lại sẽ lưu thông theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long.

Bên cạnh việc tuân thủ các tuyến đường phân luồng tạm thời này, người tham gia giao thông trên các khu vực khác của Thủ đô vẫn phải chấp hành nghiêm quy định về hoạt động của phương tiện đường bộ theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 4/1/2026 của UBND thành phố Hà Nội (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30/4/2026) cùng các văn bản hiện hành.

Phòng CSGT yêu cầu người điều khiển phương tiện nâng cao ý thức tự giác, tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và sự điều tiết của lực lượng làm nhiệm vụ; đặc biệt khi gặp đoàn xe ưu tiên đang phát tín hiệu, cần khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất để nhường đường. Việc chủ động nắm bắt lộ trình từ sớm sẽ giúp người dân di chuyển thuận lợi, đồng thời góp phần vào thành công chung của hai hội nghị cấp cao quốc tế tại Thủ đô.

Mời độc giả xem video Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến phố phía đông tỉnh Quảng Ngãi