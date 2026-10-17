Hà Nội phân luồng giao thông trên phố Chiến Thắng đến giữa tháng 3/2027

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Chiến Thắng để phục vụ thi công hạng mục cống ngầm từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 15/3/2027.

Theo Thông báo số 1433/TB-SXD do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo ký, phương án phân luồng được triển khai theo từng đoạn tuyến, phù hợp phạm vi thi công, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Cụ thể, tại đoạn từ số nhà 100 phố Chiến Thắng đến nút giao Đường 19/5, các phương tiện được tổ chức lưu thông một chiều qua vị trí rào chắn theo hướng từ đường Trần Phú đi phố Chiến Thắng. Cơ quan chức năng đặt biển cấm đi ngược chiều tại nút giao phố Chiến Thắng-Đường 19/5.

Các phương tiện đi từ phố Chiến Thắng ra đường Trần Phú được hướng dẫn theo lộ trình Đường 19/5-hồ Văn Quán-phố Nguyễn Khuyến-đường Trần Phú.

Đối với ô-tô tải và xe khách hơn 16 chỗ, cấm lưu thông từ đường Trần Phú vào phố Chiến Thắng. Các phương tiện có nhu cầu đến chợ Văn Quán di chuyển theo hướng đường 70-Yên Xá-Chiến Thắng và ngược lại.

Tại đoạn từ nút giao Đường 19/5 đến ngõ 241 phố Chiến Thắng, tổ chức giao thông một chiều qua vị trí rào chắn theo hướng từ phố Chiến Thắng đi đường Trần Phú. Các phương tiện di chuyển giữa đường Trần Phú và phố Chiến Thắng theo lộ trình đường Trần Phú-Nguyễn Khuyến-Đường 19/5-Văn Quán/Đường TT15-Chiến Thắng và ngược lại.

Trong phạm vi này, ô-tô tải và xe khách hơn 16 chỗ cấm lưu thông qua vị trí thi công trên phố Chiến Thắng. Phương tiện đến chợ Văn Quán đi theo hướng đường 70-Yên Xá-Chiến Thắng và ngược lại. Đồng thời, cấm đỗ xe hai chiều trên phố Văn Quán và đường TT15.

Tại đoạn từ ngõ 241 phố Chiến Thắng đến xưởng Tân Phúc Đạt, đối diện bãi đỗ xe Văn Quán, cấm ô-tô tải và xe chở người hơn 16 chỗ lưu thông qua phạm vi thi công. Các phương tiện còn lại được tổ chức phân luồng cục bộ qua khu vực này.

Đối với các vị trí thi công cống ngang đường, đơn vị thi công tổ chức rào chắn một nửa mặt đường và chỉ thi công trong khung giờ từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Trước 5 giờ hằng ngày, đơn vị thi công phải thu dọn vật tư, thiết bị, rào chắn và hoàn trả mặt đường bảo đảm êm thuận, an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội tổ chức triển khai, tuân thủ quy chuẩn TCVN 14661:2026; bố trí đầy đủ hệ thống biển báo chỉ dẫn, đèn cảnh báo ban đêm và nhân lực hướng dẫn giao thông tại các vị trí chốt chặn, góc cua khuất tầm nhìn.

Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Ủy ban nhân dân phường Hà Đông, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt tuyên truyền, tổ chức phân luồng từ xa, kịp thời giải tỏa khi xảy ra ùn tắc.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội được giao điều chỉnh lộ trình, điểm dừng chờ của các tuyến xe buýt bị ảnh hưởng, bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Người tham gia giao thông cần chú ý hệ thống biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp khi đi qua khu vực phố Chiến Thắng trong thời gian thi công.